Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

बड़ी खबर: फिल्म मेकर के ‘एक IDEA’ से बदली एमपी के गांवों की तस्वीर, लखपति बन रहे ‘बैगा आदिवासी’

MP News: एमपी के अनूपपुर के युवा संजय पयासी एक दशक से प्राकृतिक धरोहर और जनजातीय संस्कृति संजो रहे, फिल्म मेकर रहे संजय ने कीं यात्राएं, गांवों की खूबसूरती देख आया आइडिया, बदल दी गांवों की तस्वीर, बैगा जनजाति की तरक्की, गांवों के विकास की ये कहानी आपकी भी हो सकती है प्रेरणा... क्या आपके पास भी है मड हाउस जैसा कोई नया और यूनीक आइडिया?

2 min read

शहडोल

image

Sanjana Kumar

Sep 29, 2025

MP News Idea changed the world

MP News Idea changed the world: मड हाउस में आदिवासियों की परंपरा-संस्कृति देख सैलानियों के चेहरे खिल उठते हैं।(फोटो: पत्रिका)

MP News: शुभमसिंह बघेल@पत्रिका। अमरकंटक के आदिवासी अंचलों को नई दिशा में मिल रही है। अनूपपुर के युवा संजय पयासी एक दशक से प्राकृतिक धरोहर और जनजातीय संस्कृति संजो रहे हैं। फिल्म मेकर रहे संजय ने यात्राओं में महसूस किया कि इलाका खूबसूरत तो है, लेकिन कोई काम नहीं हुआ।

प्रशासन की मदद से वंचित गांवों में बनाई 10 समिती, मड हाउस से बढ़ा पर्यटन

संजय ने बुनियादी सुविधाओं से वंचित गांवों में प्रशासन की मदद से ग्रामीणों की 10 समिति बनाईं। अमरकंटक क्षेत्र के लमना, झोझा, सोन बचरवार और ठाड पठरा (मां नर्मदा का विवाह स्थल) जैसे गांवों में चार मड हाउस (पर्यटन गांव) बनाए। यहां हर माह सैकड़ों पर्यटक ठहर रहे हैं। समितियों को हर माह 50 हजार आय हो रही है। आइजीएनटीयू विवि के पर्यटन विभाग से मिलकर युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है।

MP News Innovative Idea can change the world(बैगा थाली: फोटो: सोशल मीडिया)

पनीर से परंपरागत स्वाद की ओर लौटे

आदिवासी पर्यटन गांवों में आने वाले पर्यटकों को कोदो-कुटकी, भाजी, कुरकुट की सब्जी, पतौरा रोटी-पकरी भाजी जैसे पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद मिला तो उन्हें खूब पसंद आया। इससे आदिवासी समुदाय भी पारंपरिक भोजन की ओर लौटने लगा। पहले पनीर और आधुनिक भोजन की ओर झुकाव बढ़ रहा था। अब थाली में फिर आदिवासी खानपान लौट आया है।

हर माह ट्रैकिंग से कम हुईं शिकार की घटनाएं

एमपी के शहडोल के अमरकंटक में पहले शिकार व जंगलों की कटाई आम थी। अब ट्रैकिंग व साल में दो बार बायोडायवर्सिटी सर्वे से हालात बदल रहे हैं। ग्रामीणों को बतायालो ग जंगल देखने आ रहे हैं, इसे बचाना अपनी जिम्मेदारी है। इससे शिकार की घटनाएं कम हुईं।

इसलिए खास है अमरकंटक क्षेत्र

- अमरकंटक नर्मदा का उद्गम स्थल। यहां दुर्लभ जैव विविधता है।

- बैगा व गोंड समाज की कला-संस्कृति और जीवनशैली खास आकर्षण है

- किरर के जंगल में औषधियों के साथ उडऩ गिलहरी व कई दुर्लभ वन्यजीव हैं।

ये भी पढ़ें

आपको भी है अपने क्रिएशन पर भरोसा, तो जरूर लें रिस्क, सिर्फ एक Idea बना देगा Life
Patrika Special News

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

Published on:

29 Sept 2025 09:52 am

Hindi News / Patrika Special / बड़ी खबर: फिल्म मेकर के ‘एक IDEA’ से बदली एमपी के गांवों की तस्वीर, लखपति बन रहे ‘बैगा आदिवासी’

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

तीन तालाबों के किनारे बसा छत्तीसगढ़ का ये सिद्धपीठ, जहां 1970 से प्रज्ज्वलित हो रही है अखंड ज्योति, जानें इसका इतिहास

धर्मनगरी का मां राजराजेश्वरी महाकाली मंदिर (फोटो सोर्स- Patrika)
Patrika Special News

Happy Birthday Lata Mangeshkar: रिकॉर्डिंग करतीं बेहोश हो गई थीं लता मंगेशकर, स्वर कोकिला के अनकहे-अनसुने किस्से

happy birthday lata mangeshkar untold stories interesting facts during recording
Patrika Special News

बचपन में अभिषेक शर्मा अपनी बहनों से करते थे इस चीज की रिक्वेस्ट, सालों बाद पिता ने किया खुलासा

Abhishek Sharma
Patrika Special News

MP के जंगलों में हाथियों का राज, Tiger State की चौंकाने वाली रिपोर्ट

MP News Elephants in MP Interesting Facts
Patrika Special News

Navratri Special: शीतला माता का आस्था केंद्र बैगापारा: राजा जगतपाल के शासनकाल और दुर्ग किले की धार्मिक परंपराएं, जानें इतिहास

शीतला माता का आस्था केंद्र बैगापारा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.