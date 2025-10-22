यहां जमीन पर लेट गए दर्जनों लोग, ऊपर से दौड़ते हुए गुजर गई सैंकड़ों गाय, वीडियो कर देगा हैरान

Gaay Gohari Festival : दुनियाभर में भारत को त्योहारों और परम्पराओं का देश भी कहा जाता। क्योंकि, दुनियाभर में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है, जहां सबसे अधिक धर्मों और मान्यताओं का मानने वाले लोग बसते हैं। यही कारण है कि, यहां हर दिन को किसी न किसी परम्परा या रस्म के रूप में मनाया जाता है। इनमें कुछ परम्पराएं तो ऐसी हैं, जिसे मनाना और पूरी कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं। मध्य प्रदेश के धार जिले में भी एक ऐसी परम्परा का को निभाया जाता है, जिसका निर्वहन कोई नहीं कर पाता। दरअसल, यहां के लोग सालभर में कभी भी मांगी गई मन्नत पूरी होने पर दिवाली के अगले दिन को गाय गोहरी पर्व के रूप में मनाते हैं।