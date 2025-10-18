भीषण सड़क हादसा, कार के परखच्चे उड़ें, 2 लोगों की दर्दनाक मौत, तीन गंभीर घायल

Road Accident in Dhar
Road Accident: मध्यप्रदेश के धार में भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। शुक्रवार रात करीब 9 बजे कार और आईसर वाहन की जोरदार टक्कर हुई। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि, कार पूरी तरह आईसर में दब गई। टक्कर की आवाज सुनते ही आसपास के इलाके में अफरातफरी मच गई। हादसे में तीन गंभीर घायल है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है।
धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भारुडपुरा घाट पर, शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यह हादसा इतना भयानक था कि, देखने वालों की रूह कांप उठी। रात करीब 9 बजे धार से धामनोद की ओर आ रही एक कार(क्रमांक MP 13 CB 5951) और धामनोद से धार की ओर जा रहे एक आईसर वाहन(क्रमांक TN 23 DW 4320) की आमने-सामने भिंडत हो गई। आईसर और कार में इतनी भयानक भिंडत हुई कि, कार पूरी तरह आईसर में दब गई।
घटना के तुरंत बाद भारुडपुरा गांव के भूपेंद्र ठाकुर, नितेश कैथवास और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू की। इसी बीच पुलिस की गश्ती टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत क्रेन की मदद ली और बड़ी मशक्कत के बाद कार को आईसर से बाहर निकाला। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। ग्रामीणों और पुलिस की मदद से सभी घायलों को धामनोद के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया।
मृतक: गोकुल पिता बद्री डावर, उम्र 30 वर्ष, निवासी सराय और कल्याण पिता रावतीय मोहरे निवासी झीकडियापूरा।
घायल : कान्हा पिता मुन्नालाल, उम्र 28 वर्ष, निवासी झीकडियापुरा थाना नालछा, और शैलेन्द्र पिता महेंद्र, उम्र 17 वर्ष, निवासी पलासिया थाना धामनोद , संदीप पिता जगदीश, उम्र 22 वर्ष, निवासी खोखरिया थाना धामनोद की स्थिति गंभीर बताई गई। गंभीर घायलों में से दो को धार जिला अस्पताल रेफर किया गया और एक का प्राथमिक उपचार धामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जारी है।
मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कर, परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। धामनोद पुलिस ने, मामले में मर्ग कायम कर, जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर छा गई है।
