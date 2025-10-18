भीषण सड़क हादसा, कार के परखच्चे उड़ें, 2 लोगों की दर्दनाक मौत, तीन गंभीर घायल

धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भारुडपुरा घाट पर, शुक्रवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यह हादसा इतना भयानक था कि, देखने वालों की रूह कांप उठी। रात करीब 9 बजे धार से धामनोद की ओर आ रही एक कार(क्रमांक MP 13 CB 5951) और धामनोद से धार की ओर जा रहे एक आईसर वाहन(क्रमांक TN 23 DW 4320) की आमने-सामने भिंडत हो गई। आईसर और कार में इतनी भयानक भिंडत हुई कि, कार पूरी तरह आईसर में दब गई।