Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

मुंबई से लौटी ट्रक हादसे में घायल छात्रा, रात 11 बजे सीएम मोहन ने की बात, बोले- ‘…हमारी तो दिवाली मन गई’

MP News: इंदौर एरोड्रम थाना क्षेत्र में हुए भयावह ट्रक एक्सीडेंट में गंभीर घायल बारहवीं की छात्रा लंबे उपचार के बाद मुंबई से इंदौर लौट आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस मौके पर खुद संस्कृति से वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की।

less than 1 minute read

इंदौर

image

Avantika Pandey

Oct 18, 2025

Indore aerodrome truck accident

Indore aerodrome truck accident (फोटो सोर्स : पत्रिका)

Indore Truck Accident:इंदौर एरोड्रम थाना क्षेत्र में हुए भयावह ट्रक एक्सीडेंट में गंभीर घायल बारहवीं की छात्रा लंबे उपचार के बाद मुंबई से इंदौर लौट आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव(CM Mohan Yadav) ने इस मौके पर खुद संस्कृति से रात 11 बडे वीडियो कॉन्फ्रेंस से बात की। संस्कृति के चेहरे पर मुस्कान देख मुख्यमंत्री कहने लगे कि आपकी मुस्कान से तो हमारी दीपावली आज ही मन गई।

सीए बनना चाहती है संस्कृति

मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ बातचीत में संस्कृति ने सीए बनने की इच्छा जताई। छात्रा की बात सुनकर मुख्यमंत्री ने इंदौर प्रवास के दौरान मिलने आने की बात भी कही। बेटी के ठीक होने पर परिवार ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहा।

सीएम ने स्वस्थ घर लौटने पर बधाई दी।

शुक्रवार को संस्कृति (17) पिता अशोक वर्मा के संगम नगर स्थित निवास पर खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। कलेक्टर शिवम वर्मा भी इस मौके पर मिलने आए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वस्थ घर लौटने पर बधाई दी। बातचीत में कहा कि पढ़ाई जारी रखो, सरकार सभी प्रकार की मदद करेगी। समय खराब था पर संकट अब टल गया है। जानकारी के अनुसार मप्र सरकार ने इलाज में करीब 30 लाख रुपए खर्च किए है।

ये भी पढ़ें

गया में सीएम मोहन यादव का जुबानी हमला, कहा- बिहार को अपमानित कर रहे…
भोपाल
CM Mohan Yadav in Bihar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 10:56 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / मुंबई से लौटी ट्रक हादसे में घायल छात्रा, रात 11 बजे सीएम मोहन ने की बात, बोले- ‘…हमारी तो दिवाली मन गई’

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर में भाजपा नेताओं के समर्थक आपस में भिड़े, जमकर चले लात-घूंसे, लाठी और डंडे

Indore News
इंदौर

अब माता-पिता के खिलाफ कोर्ट में अपील नहीं कर सकेंगे बच्चे, High Court ने दे दिया बड़ा आदेश

MP High Court
इंदौर

दुल्हन बनेंगी क्रिकेटर स्मृती मंधाना, इंदौर के लड़के से होगी शादी, 6 साल का रिलेशनशिप…

Smriti Mandhana Palash Muchhal Marriage
इंदौर

Diwali Special Train : रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, एमपी और राजस्थान के बीच स्पेशल ट्रेन शुरु

Diwali Special Train
इंदौर

हिंगोट युद्ध: क्या है ‘आग के गोले’ बरसाने वाली सैकड़ों साल पुरानी परंपरा, जानें सबकुछ

Hingot Yudh
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.