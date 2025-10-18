मुंबई से लौटी ट्रक हादसे में घायल छात्रा, रात 11 बजे सीएम मोहन ने की बात, बोले- ‘…हमारी तो दिवाली मन गई’

शुक्रवार को संस्कृति (17) पिता अशोक वर्मा के संगम नगर स्थित निवास पर खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। कलेक्टर शिवम वर्मा भी इस मौके पर मिलने आए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वस्थ घर लौटने पर बधाई दी। बातचीत में कहा कि पढ़ाई जारी रखो, सरकार सभी प्रकार की मदद करेगी। समय खराब था पर संकट अब टल गया है। जानकारी के अनुसार मप्र सरकार ने इलाज में करीब 30 लाख रुपए खर्च किए है।