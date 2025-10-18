गया में सीएम मोहन यादव का जुबानी हमला, कहा- बिहार को अपमानित कर रहे…

CM Mohan Yadav: कहां रामराज्य की कामना करने वाली महात्मा गांधी की कांग्रेस और कहां आज की राहुल गांधी की कांग्रेस। इन दोनों में धरती-आसमान का अंतर है। उन्हें न भाषा का और न ही व्यवहार का ध्यान है। एक समय वह भी था जब पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी बाजपेयी जैसा व्यक्तित्व ने नेता प्रतिपक्ष पद को गौरवांवित किया था। अब राहुल गांधी है, जो नेता प्रतिपक्ष जैसे पद की बार-बार गरिमा तोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शक्रवार को ये जुबानी हमले बिहार के गया में चुनावी सभाओं व रैलियों में किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गया में जनसभा को संबोधित किया। बिहार दौरे के दूसरे दिन वे नवादा जिले में पहुंचे।