कब दौड़ेगी भोपाल मेट्रो.. CMRS की टीम ने दूसरी बार किया निरीक्षण

Bhopal Metro: मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त यानी सीएमआरएस का दूसरा निरीक्षण हो गया है। सीएमआरएस की तीन सदस्यीय टीम ने 15 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक दो दिन में भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर की मुख्य लाइन, ट्रैक व सभी स्टेशन का निरीक्षण किया। अब मंजूरी का इंतजार है। हालांकि इतने से ही काम नहीं चलेगा। अब सीसीआरएस का भी निरीक्षण होगा। वे इसे ओके करेंगे, उसके बाद मेट्रो को यात्रियों के साथ संचालित किया जा सकेगा।