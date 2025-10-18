Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

कब दौड़ेगी भोपाल मेट्रो.. CMRS की टीम ने दूसरी बार किया निरीक्षण

Bhopal Metro: मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त यानी सीएमआरएस का दूसरा निरीक्षण हो गया है। सी

less than 1 minute read

भोपाल

image

Avantika Pandey

Oct 18, 2025

CMRS team inspected Bhopal Metro

CMRS team inspected Bhopal Metro (फोटो सोर्स : @OfficialMPMetro)

Bhopal Metro: मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त यानी सीएमआरएस का दूसरा निरीक्षण हो गया है। सीएमआरएस की तीन सदस्यीय टीम ने 15 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर तक दो दिन में भोपाल मेट्रो के प्रायोरिटी कॉरिडोर की मुख्य लाइन, ट्रैक व सभी स्टेशन का निरीक्षण किया। अब मंजूरी का इंतजार है। हालांकि इतने से ही काम नहीं चलेगा। अब सीसीआरएस का भी निरीक्षण होगा। वे इसे ओके करेंगे, उसके बाद मेट्रो को यात्रियों के साथ संचालित किया जा सकेगा।

भोपाल मेट्रो का दूसरा निरीक्षण

यह भोपाल मेट्रो का दूसरा निरीक्षण था। इससे पूर्व मुख्य रेल्वे संरक्षा आयुक्त और टीम ने डिपो व रोलिंग स्टॉक का निरीक्षण किया था। इस बार निरीक्षण का फोकस मुख्य लाइन, स्टेशनों, ट्रैक, विद्युत और यांत्रिक सिस्टम व अन्य परिचालन संबंधी व्यवस्थाओं पर रहा। टीम ने एम्स से सुभाष नगर सभी स्टेशनों पर सुरक्षा और तकनीकी मानकों की जांच भी की।

काम से टीम संतुष्ट

बताया जा रहा है कि काम से टीम संतुष्ट नजर आई। यह निरीक्षण भोपाल मेट्रो परियोजना की संचालनात्मक तैयारियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण है। मेट्रो रेल अफसरों के अनुसार आगामी दिनों में मुख्य रेल्वे संरक्षा आयुक्त यानि सीसीआरएस अंतिम निरीक्षण के लिए भोपाल पहुंचेंगे। इसके बाद ही मेट्रो ट्रेन के कमर्शियल रन की राह बनेगी।

सुभाष स्टेशन से एम्स तक मेट्रो लाइन रोशन

दिवाली से बिल्कुल पहले सीएमआरएस निरीक्षण के दौरान सुभाष स्टेशन से एम्स स्टेशन तक के प्रायोरिटी कॉरिडोर को दूधिया रोशनी से जगमग कर दिया गया।

Published on:

18 Oct 2025 08:31 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कब दौड़ेगी भोपाल मेट्रो.. CMRS की टीम ने दूसरी बार किया निरीक्षण

