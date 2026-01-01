इंदौर में दूषित पानी पीने से अब तक 13 की मौत…हाईकोर्ट सख्त

Indore Contaminated Water: देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में बेशर्म सिस्टम में उलझकर लगातार दूसरे दिन भागीरथपुरा जार-जार रोया। 10-12 दिन पहले नगर निगम की मेन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लीक हुई। इसमें शौचालय व आसपास की फैक्ट्रियों का गंदा पानी मिला और लोगों के घरों तक पहुंचता रहा। लोग उल्टी-दस्त के शिकार होते रहे। मौतें होती रहीं। अब मौतों का आंकड़ा 8 से बढ़कर 13 हो गया। 300 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। बुधवार को 5 और मरीज 6 माह का अव्यान साहू, जीवन बरेडे (80), अशोक पवार, शंकर भाया और सुमित्रा देवी की मौत की सूचना है। मामले पर अब हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है।