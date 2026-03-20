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भोजशाला मामले में नया अपडेट, निरीक्षण करने 24 मार्च को आएंगे न्यायाधीश, 2 अप्रैल को होगी अहम सुनवाई

Bhojshala Complex: धार की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर कानूनी हलचल तेज हो गई है। 24 मार्च को न्यायाधीशों का दौरा और 2 अप्रैल की सुनवाई से पहले स्थल निरीक्षण पर सबकी नजरें टिकी हैं।

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धार

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Akash Dewani

Mar 20, 2026

Judges to Arrive for Bhojshala Complex Inspection on March 24 MP News

Judges to Arrive for Bhojshala Complex Inspection (फोटो- Patrika.com)

MP News: धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला (Bhojshala Complex) को लेकर न्यायिक प्रक्रिया तेज हो गई है और पूरे मामले पर प्रशासन की सक्रियता भी बढ़ गई है। हाईकोर्ट इंदौर के प्रस्तावित दौरे से पहले गुरुवार को डिप्टी एजी (उप महाधिवक्ता) स्वप्निल गांगुली ने भोजशाला पहुंचकर विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान सीएसपी सुजावल जग्गा सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।

निरीक्षण के दौरान परिसर की स्थिति, पहुंच मार्ग और व्यवस्थाओं को बारीकी से देखा गया। गांगुली का यह दौरा 24 मार्च को होने वाले न्यायाधीशों के प्रस्तावित निरीक्षण की तैयारी के रूप में अहम माना जा रहा है, ताकि सभी जरूरी इंतजाम समय रहते पूरे किए जा सकें।

एएसआइ सर्वे रिपोर्ट बनेगी आधार

उच्च न्यायालय के निर्देश पर एएसआई द्वारा 98 दिनों तक भोजशाला का विस्तृत सर्वे किया गया है। आगामी सुनवाई में इस रिपोर्ट, स्थल निरीक्षण और दोनों पक्षों के तर्को के आधार पर कोर्ट भोजशाला के धार्मिक स्वरूप को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है।

दशकों से विवाद और संघर्ष का केंद्र

भोजशाला को लेकर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष अपना-अपना दावा करते रहे है। वर्तमान व्यवस्था के तहत शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष नमाज अदा करता है, जबकि मंगलवार को हिंदू समाज सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ करता है।

न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी निगाहें

हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की ओर से दायर याचिका के बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन है। अब न्यायालय के निरीक्षण और एएसआई रिपोर्ट के आधार पर आने वाला फैसला इस लंबे विवाद के भविष्य की दिशा तय करेगा।

24 मार्च को न्यायाधीशों का प्रस्तावित दौरा

प्राप्त जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट का प्रतिनिधि मंडल 24 मार्च को भोजशाला का दौरा करेगा। इस दौरान न्यायाधीश एएसआइ अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण करेंगे। किसी भी पक्षकार से मुलाकात नहीं की जाएगी। यह प्रक्रिया मामले में अंतिम निर्णय से पहले तथ्यों के प्रत्यक्ष अवलोकन का हिस्सा मानी जा रही है।

2 अप्रेल को होगी अहम सुनवाई

भोजशाला मामले में 2 अप्रैल को हाईकोर्ट में सुनवाई तय की गई है। इस दौरान चार याचिकाओं और एक अपील पर विचार किया जाएगा। साथ ही इंटरविनर के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन देने वाले चार अन्य पक्षों को भी सुना जाएगा। (MP News)

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Published on:

20 Mar 2026 06:55 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / भोजशाला मामले में नया अपडेट, निरीक्षण करने 24 मार्च को आएंगे न्यायाधीश, 2 अप्रैल को होगी अहम सुनवाई

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