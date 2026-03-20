भोजशाला मामले में नया अपडेट, निरीक्षण करने 24 मार्च को आएंगे न्यायाधीश, 2 अप्रैल को होगी अहम सुनवाई

MP News: धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला (Bhojshala Complex) को लेकर न्यायिक प्रक्रिया तेज हो गई है और पूरे मामले पर प्रशासन की सक्रियता भी बढ़ गई है। हाईकोर्ट इंदौर के प्रस्तावित दौरे से पहले गुरुवार को डिप्टी एजी (उप महाधिवक्ता) स्वप्निल गांगुली ने भोजशाला पहुंचकर विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान सीएसपी सुजावल जग्गा सहित पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।