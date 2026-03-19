19 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

एमपी के धार में अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी, मचा हड़कंप

MP Dhar Breaking: मध्यप्रदेश के धार में सनसनीखेज वारदात के बाद, इलाके में हड़कंप, दहशत में आए लोग... पुलिस ने शुरू की जांच, सीसीटीवी में सामने आया दर्दनाक सच

2 min read
Google source verification

धार

image

Sanjana Kumar

Mar 19, 2026

MP Dhar Braking

MP Dhar Braking: आनंद चौपाटी पर अर्धनग्न शव मिलने के बाद मामले की जांच करती पुलिस। (Photo:patrika)

MP Dhar Breaking: मध्यप्रदेश के धार से चौकाने वाली खबर सामने आई है। यहां गुरुवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई। जब करीब 5.30 बजे आनंद चौपाटी के पास एक युवक का खून से सना अर्धनग्न शव मिला। सुबह टहलने पहुंचे लोगों ने जैसे ही शव देखा, इलाके में हड़कंप मच गया। मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई।

शव के पास मिला चाकू

मौके पर पहुंची धार कोतवाली थाना पुलिस ने शव की शिनाख्त कुनाल जोशी (35) के रूप में की है। फिलहाल मिल रही जानकारी के मुताबिक मृतक एक पुजारी परिवार से था। इससे घटना और भी गहरा गई है। घटना स्थल पर भारी मात्रा में खून फैला हुआ था। शव के पास ही एक चाकू भी मिला है। चाकू मिलने के बाद मामला और संदिग्ध हो गया है।

इलाका घेरकर पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की गंभीरता को देखते हुए CSP सुजावल जग्गा(IPS) और थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेरकर मामले की जांच शुरू की है। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाकर सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं। ताकि घटना के हर पहलू को समझा जा सके।

सीसीटीवी फुटेज से खुला राज, पूछताछ में सामने आया पूरा सच

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो देखा युवक खुद को दर्दनाक तरीके से चाकू से गोद रहा था। उसने पहले अपना गला काटा, फिर हाथों की कलाई और शरीर के अन्य अंगोंं पर चाकू से गोद लिए। ऐसा करते-करते सड़क पर हर जगह खून फैल गया और फिर वह गिर पड़ा। अधिकारियों का कहना है कि उनकी पहचान कुनाल जोशी पिता सूर्यनारायण जोशी आनंदनगर निवासी का है। पूछताछ में पता चला कि वह शराब का आदी था, कई दिनों से मेंटली हेल्थ भी सही नहीं लग रही थी।

स्थानीय लोग दहशत में

स्थानीय लोगों ने सुबह जब शव देखा तो वह दहशत में आ गए। पूरे इलाके में सनसनी मच गई। लोग आपस में बातें करते नजर आए कि आखिर ये मौत है या आत्महत्या?

हर एंगल से जांच

फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है और किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा रहा है। वहीं लोग इस रहस्यमय मौत से हैरान हैं।

ये भी पढ़ें

महिलाओं के पास नेचुरल सिक्योरिटी वॉल, ब्लॉकेज रफ्तार धीमी, पुरुषों में हार्ट अटैक ‘हाई रिस्क’ क्यों?
Patrika Special News
Heart Attack High Risk dil ka sach series part 7

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

19 Mar 2026 10:44 am

Published on:

19 Mar 2026 10:12 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / एमपी के धार में अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी, मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

विरोध करने पर पत्थर से महिला का सिर फोड़ दिया

समाचार

NOC नहीं दी तो किसान ने बैंक में बजाया ढोल, जमकर किया डांस

Farmer Beats Drum
धार

MP News: भोजशाला मंदिर या मस्जिद? आज हाईकोर्ट में सुनवाई, ASI सर्वे रिपोर्ट पर होगी बहस

Hearing to begin on Bhojshala ASI Survey Report in Indore High Court today MP news
धार

मौत भी नहीं कर पाई अलग! एक ही चिता पर पति-पत्नी का अंतिम संस्कार, 12 घंटे के अंदर दोनों ने तोड़ा दम

Example of Enduring Love Husband-Wife Cremated on Single Pyre after death mp news
धार

अदालत में ‘चाय पर चर्चा’ से सुलझा वर्षों का विवाद, 12 साल पुराना पति-पत्नी का मामला सुलझा

Years Old Disputes Resolved in National Lok Adalat Over chai pe charcha in dhar mp news
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.