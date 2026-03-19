एमपी के धार में अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी, मचा हड़कंप

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो देखा युवक खुद को दर्दनाक तरीके से चाकू से गोद रहा था। उसने पहले अपना गला काटा, फिर हाथों की कलाई और शरीर के अन्य अंगोंं पर चाकू से गोद लिए। ऐसा करते-करते सड़क पर हर जगह खून फैल गया और फिर वह गिर पड़ा। अधिकारियों का कहना है कि उनकी पहचान कुनाल जोशी पिता सूर्यनारायण जोशी आनंदनगर निवासी का है। पूछताछ में पता चला कि वह शराब का आदी था, कई दिनों से मेंटली हेल्थ भी सही नहीं लग रही थी।