धार

लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई, धार में आदिम जाति सहकारी सोसायटी प्रबंधक के 3 ठिकानों पर छापे

Lokayukta Raid : लोकायुक्त DSP सुनील तालान के अनुसार, प्रबंधक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की शिकायत सही पाई गई है। लोकायुक्त की अलग-अलग टीमों द्वारा दस्तावेज़ों की छानबीन और सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है

धार

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 26, 2025

Lokayukta Raid

लोकायुक्त की धार में बड़ी छापामारी (Photo Source- Patrika)

Lokayukta Raid :मध्य प्रदेश के धार जिले में लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी। आदिम जाति सहकारी सोसायटी प्रबंधक के घर और फार्म हाउस पर छापा मारा। बताया जा रहा है कि, आय से अधिक संपत्ति की शिकायत पर कार्रवाई की गई है। फिलहाल, दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जा रही है।

बताया जा रहा है कि, बुधवार सुबह करीब साढ़े पांच बजे इंदौर लोकायुक्त की टीम धार जिले पहुंची। आदिम जाति सहकारी सोसायटी प्रबंधक गोवर्धनलाल मारू के घर, दफ्तर और फार्म हाउस पर एक साथ दबिश दी गई हैं। एक साथ 18 चार पहिया वाहनों में सवार होकर छागोवर्धनलाल मारू के अलग-अलग ठिकानों पर पहुंची। मौके पर 65 से अधिक कर्मचारियों के साथ भारी पुलिसबल तैनात किया गया है। आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत पर छापेमार कार्रवाई की गई है।

अबतक हुई ये कार्रवाई

इस कार्रवाई के दौरान इंदौर लोकायुक्त के डीएसपी सुनील तालान समेत अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। लोकायुक्त की टीम दस्तावेजों की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब तक की सर्चिंग में 2 लाख 11 हजार रूपए नकद, 15 लाख का सोना और 1 लाख की चांदी बरामद हुई है। अबतक हुई दस्तावेज़ों की जांच में 4 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति का खुलासा हुआ है, जबकि अनुमानित वैध आय करीब 1 करोड़ 20 लाख के आसपास ही हुई है। फिलहाल, तलाशी अभियान जारी है।

26 Nov 2025 01:59 pm

धार

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

