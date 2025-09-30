Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धार

‘सरकारी राशन लिस्ट’ से कटेंगे कई नाम, 3771 लोगों को नोटिस जारी

MP News: विभाग द्वारा दिए गए नोटिस के बाद अभी तक 1500 लोगों ने जवाब दिए हैं और शेष से जानकारी मांगी गई है।

3 min read

धार

image

Astha Awasthi

Sep 30, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: सरकारी राशन का लाभ गरीबों के साथ ही कई अपात्र परिवार भी उठा रहे हैं, जिनके द्वारा हर महीने मुफ्त का राशन लिया जा रहा है। इनमें कुछ तो आयकरदाता की श्रेणी में आते हैं और कुछ की आय छह लाख से अधिक है। इस गड़बड़ी को केंद्र सरकार द्वारा जांच में पकड़ा था। इसके बाद खाद्य विभाग द्वारा जिले के 3771 कार्डधारकों को नोटिस दिया है। जिनसे संतुष्टप्रद जवाब नहीं मिलने की स्थित में राशन पात्रता पर्ची से नाम विलोपित किए जाएंगे।

विभाग द्वारा दिए गए नोटिस के बाद अभी तक 1500 लोगों ने जवाब दिए हैं और शेष से जानकारी मांगी गई है। इसके बाद अपात्रों के नाम पर कैंची चलेगी। अधिकारियों का कहना है कि पूरी प्रक्रिया 10 दिन में पूर्ण होगी और उसके बाद नाम काटे जाएंगे। धार जिले में तीन लाख 67 हजार 852 कार्डधारक परिवारों के लगभग 15 लाख 78 हजार सदस्यों को शासन द्वारा राशन का वितरण किया जाता है। पात्रता के आधार पर कार्डधारकों को ई-केवायसी करना अनिवार्य था। राशन पर्ची को आधार से लिंक किया गया तो कई अपात्र पाए गए। जिनके नाम की पात्रता पर्ची निरस्त हो सकती है।

एक महीने से चल रही प्रक्रिया

विभाग द्वारा आयकर दाता की श्रेणी में पाए गए कार्डधारकों की जानकारी अपडेट की जा रही है। यह प्रक्रिया लगभग एक महीने से चल रही है। अब तक 40 प्रतिशत लोगों ने अपना जवाब पेश किया है। जबकि शेष 60 प्रतिशत की ओर से जवाब आना शेष है, वहीं विभागीय अधिकारियों को कहना है कि 10 दिन के अंदर बाकी बचे लोगों से भी जवाब तलब कर जांच की जाएगी। इसके आधार पर पात्र और अपात्र का निर्णय लेकर नाम विलोपित किए जाएंगे।

9 हजार मीट्रिक टन अनाज का वितरण

शासन द्वारा पात्रता रखने हितग्राहियों को प्रत्येक महीने में पांच किलो अनाज का वितरण किया जा रहा है। जिले में वर्तमान में 15 लाख 70 हजार 678 सदस्यों के हिसाब से 9 हजार मीट्रिक टन अनाज का वितरण हो रहा है। जिले में साढ़े 15 लाख से अधिक सदस्यों की ई-केवायसी हुई है।

प्रक्रिया चल रही है

पात्रता नहीं होने के बाद भी जो लोग अभी तक राशन ले रहे हैं, ऐसे लोगों के नाम विलोपित किए जाएंगे। विभाग ने 3771 को नोटिस दिया था। 1500 ने जवाब प्रस्तुत किया है। फिलहाल प्रक्रिया चल रही है। आगामी 10 दिनों में फिल्टर लगाकर अपात्रों के नाम काटने की कार्रवाई की जाएगी। - श्रीराम बरड़े, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी धार

अपात्र होने के सामने आए कुछ केस

केस-1

पीथमपुर के वार्ड 6 निवासी बाबूलाल महाजन को खाद्य विभाग ने आयकर श्रेणी में होने पर नोटिस दिया था, जिसके जवाब में महाजन ने बताया कि मैं कोई करदाता नहीं हूं। होम लोन के लिए आयकर रिर्टन फाइल तैयार की थीं। इसके बाद आयकर दाता की सूची में मेरा नाम आ गया। योगेश सिंह राणा को भी ऐसा ही नोटिस मिला है, जो खुद किराए के मकान में रह रहे हैं।

केस- 2

तिरला निवासी विजय और अमृत जाट को भी खाद्य विभाग ने नोटिस भेजा था। दोनों को आयकर दाता बताया गया है। जिनका कहना है कि उन्होंने बैंक लोन के लिए आवेदन किया था। इसमें आयकर रिर्टन की अलग से जानकारी मांगी थी। जो भरकर दी है। विभाग द्वारा जांच पूरी होने तक कार्रवाई को पेडिंग रखा गया है।

मृतकों के नाम सूची से हटाए

विभागीय सर्वे में कई ऐसे लोगों के नाम भी सामने आए, जो मृत थे। फिर भी उनके नाम से परिजन राशन प्राप्त कर रहे थे। विभाग का दावा है कि ऐसे करीब साढ़े आठ हजार लोगों के नामों को खाद्यन्न सूची से हटाया गया है। पिछले साल तक मृतक हो चुके लोगों के नाम पर राशन जारी होता रहा है। हर महीने लगभग चार सौ से सवा चार सौ क्विंटल अनाज आवंटित होता था। नाम हटाने के बाद राशन की अब हेराफेरी कम हो गई है।

ये भी पढ़ें

‘कॉलोनी’ बनाने के लिए आयेगा नया नियम, छोड़ना पड़ेगा ‘खुला स्पेस’, जानें कितना ?
भोपाल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

30 Sept 2025 04:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / ‘सरकारी राशन लिस्ट’ से कटेंगे कई नाम, 3771 लोगों को नोटिस जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

गरबा करते थकी महिला को हार्ट अटैक, कुर्सी पर बैठते ही थमीं सांसें, Viral Video

Dhar News women death during garba dancing due to silent attack
धार

किराए के मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट, 2 युवतियों के साथ पकड़ाया 1 युवक

dhar sex racket
धार

माता-पिता के साथ सो रहा था मासूम: अचानक कमरे में घुसकर सिरफिरे ने किया हमला, तीन टुकड़ों में बंटा शरीर

dhar news
धार

हैवानियत….युवतियों से दुष्कर्म के बाद बनाए वीडियो, इंस्टाग्राम पर किए वायरल

young girls obscene videos circulated in instagram mp news
धार

धार में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत, मजदूरों से भरी पिकअप पलटी, 18 से ज्यादा घायल

Dhar Road Accident
धार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.