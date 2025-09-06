एमपी में गणेश पंडाल में आरती का अनाउंसमेंट करने से पहले ही छिन गई सांसें..

पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर-1 थाना अंतर्गत इंडस टाउन कॉलोनी में गणेश उत्सव पंडाल की गंभीर लापरवाही ने शुक्रवार रात एक मासूम की जिंदगी लील ली। दसवीं कक्षा में पढ़ने वाला देवराज (17 वर्ष), जो परिवार की उम्मीदों का सहारा था, आरती का अनाउंसमेंट करते वक्त करंट की चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पंडाल में साउंड सिस्टम और रोशनी के लिए सीधे डीपी से कनेक्शन लिया गया था, शुक्रवार रात जैसे ही देवराज ने माइक थामा, तेज करंट उसके हाथों से गुजरा और वह जोर से उछलकर पंडाल से बाहर जा गिरा। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घबराए लोगों ने बिना सोचे-समझे उसे पानी पिलाने की कोशिश की, जिससे बची-खुची उम्मीद भी खत्म हो गई।