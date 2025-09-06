एमपी में गणेश पंडाल में आरती का अनाउंसमेंट करने से पहले ही छिन गई सांसें..

mp news: मध्यप्रदेश के धार जिले के पीथमपुर से एक हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां गणेश गणेश उत्सव पंडाल की लापरवाही ने एक 17 साल के युवक की जिंदगी छीन ली। 17 साल के युवक ने जैसे ही आरती का अलाउंसमेंट करने के लिए पंडाल में लगे माइक को पकड़ा तो उसे जोर का झटका लगा और करंट लगने से वो दूर जा गिरा। तुरंत उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। करंट लगने से एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है।
पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर-1 थाना अंतर्गत इंडस टाउन कॉलोनी में गणेश उत्सव पंडाल की गंभीर लापरवाही ने शुक्रवार रात एक मासूम की जिंदगी लील ली। दसवीं कक्षा में पढ़ने वाला देवराज (17 वर्ष), जो परिवार की उम्मीदों का सहारा था, आरती का अनाउंसमेंट करते वक्त करंट की चपेट में आ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक पंडाल में साउंड सिस्टम और रोशनी के लिए सीधे डीपी से कनेक्शन लिया गया था, शुक्रवार रात जैसे ही देवराज ने माइक थामा, तेज करंट उसके हाथों से गुजरा और वह जोर से उछलकर पंडाल से बाहर जा गिरा। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घबराए लोगों ने बिना सोचे-समझे उसे पानी पिलाने की कोशिश की, जिससे बची-खुची उम्मीद भी खत्म हो गई।
गंभीर हालत में देवराज को महू अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे में एक अन्य बच्चा अंशु झुलसकर घायल हुआ है, उसकी हालत खतरे से बाहर है। देवराज किसान परिवार का बेटा था और दसवीं कक्षा का होनहार छात्र था। उसकी असमय मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। क्षेत्रीय लोगों ने मंडल की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अगर बिजली का सुरक्षित कनेक्शन और प्रबंधन होता, तो यह हादसा टल सकता था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।