2 रातें..2 सगी बहनें..वही जगह और वही सांप, बन गया ‘काल’..

दिल को झकझोर देने वाली घटना सतना जिले के छीन्दा खम्हारिया खुर्द गांव का ही है। जहां रहने वाले जमीदार साहू की दो सगी बेटियों के लिए एक जहरीला सांप काल बन गया। दो अलग अलग रातों में 24 घंटों के अंदर जहरीले सांप ने पहले छोटी बेटी और फिर बड़ी बेटी को डस लिया जिससे उनकी मौत हो गई। परिवार के लोगों ने बताया कि गुरूवार की रात 10 साल की सपना को सोते वक्त सांप ने डस लिया था उसे अस्पताल ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सपना की मौत का सदमा परिवार झेल ही रहा था कि शुक्रवार की रात 17 साल की बड़ी बेटी को भी उसी जगह पर सोते वक्त सांप ने काट लिया परिजन उसे सतना जिला अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन इलाज के दौरान शनिवार सुबह उसकी भी मौत हो गई।