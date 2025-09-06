2 रातें..2 सगी बहनें..वही जगह और वही सांप, बन गया ‘काल’..

mp news: मध्यप्रदेश के सतना जिले से एक दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक जहरीले सांप ने 24 घंटे के अंदर दो सगी बहनों को मौत की नींद सुला दिया। हैरानी की बात ये है कि सांप ने दोनों बहनों को एक ही स्थान पर काटा। 24 घंटों में दोनों बेटियों की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और माता-पिता का रो-रोकर बुरा हाल है। पूरे गांव में दोनों बच्चियों की मौत के बाद मातम पसरा हुआ है।
दिल को झकझोर देने वाली घटना सतना जिले के छीन्दा खम्हारिया खुर्द गांव का ही है। जहां रहने वाले जमीदार साहू की दो सगी बेटियों के लिए एक जहरीला सांप काल बन गया। दो अलग अलग रातों में 24 घंटों के अंदर जहरीले सांप ने पहले छोटी बेटी और फिर बड़ी बेटी को डस लिया जिससे उनकी मौत हो गई। परिवार के लोगों ने बताया कि गुरूवार की रात 10 साल की सपना को सोते वक्त सांप ने डस लिया था उसे अस्पताल ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सपना की मौत का सदमा परिवार झेल ही रहा था कि शुक्रवार की रात 17 साल की बड़ी बेटी को भी उसी जगह पर सोते वक्त सांप ने काट लिया परिजन उसे सतना जिला अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन इलाज के दौरान शनिवार सुबह उसकी भी मौत हो गई।
महज 24 घंटों के अंदर दोनों बेटियों की सांप के डसने से मौत होने से साहू परिवार पूरी तरह से टूट चुका है। गांव में मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस सांप ने बच्चियों को मौत की नींद सुलाया है वो अब भी घर में कहीं छिपा हुआ है और वो करैत प्रजाति का हो सकता है। तमाम प्रयासों के बावजूद घर में छिपे सांप को पकड़ा नहीं जा सका है जिससे शोकाकुल परिवार में अभी भी हादसे की आशंका बनी हुई है।