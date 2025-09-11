जुड़वा बच्चों की रहस्यमयी मौत, 2 दिन बाद निकाले गए ‘दफनाए शव’

ग्राम कछवानिया निवासी शिवकन्या पति विनोद ने 26 अगस्त को धामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। दोनों स्वस्थ थे और 28 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिए गए। इसके बाद शिवकन्या अपने मायके पिपलाज चली गई। 9 सितंबर को दोनों शिशुओं की तबीयत बिगडऩे पर परिजन उन्हें धामनोद अस्पताल लाए। यहां डॉक्टर ने एक बच्चे को देखकर शुगर टेस्ट और मल्टीविटामिन दवाइयां लिखीं, लेकिन परिजन जांच नहीं करा पाए और बिना बताए बच्चों को वापस घर ले गए। रास्ते में ग्राम ढापला के पास एक नवजात की मौत हो गई। कुछ देर बाद दूसरा शिशु भी चल बसा।