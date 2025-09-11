Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धार

जुड़वा बच्चों की रहस्यमयी मौत, 2 दिन बाद निकाले गए ‘दफनाए शव’

MP News: दोनों शिशुओं की तबीयत बिगडऩे पर परिजन उन्हें धामनोद अस्पताल लाए। यहां डॉक्टर ने एक बच्चे को देखकर शुगर टेस्ट और मल्टीविटामिन दवाइयां लिखीं....

धार

Astha Awasthi

Sep 11, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका
फोटो सोर्स: पत्रिका

MP News: बीती 9 सितंबर को जन्म की खुशी मातम में तब बदल गई, जब एक ही परिवार के जुड़वा नवजात शिशुओं की कुछ ही घंटों में मौत हो गई। गमगीन परिजनों ने दोनों बच्चों को दफना दिया, लेकिन अचानक मौत के कारणों पर संदेह के चलते तहसीलदार की मौजूदगी में दोनों शवों को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए इंदौर एमवाय अस्पताल भेजा गया। धामनोद पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है।

यह है पूरा मामला

ग्राम कछवानिया निवासी शिवकन्या पति विनोद ने 26 अगस्त को धामनोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। दोनों स्वस्थ थे और 28 अगस्त को डिस्चार्ज कर दिए गए। इसके बाद शिवकन्या अपने मायके पिपलाज चली गई। 9 सितंबर को दोनों शिशुओं की तबीयत बिगडऩे पर परिजन उन्हें धामनोद अस्पताल लाए। यहां डॉक्टर ने एक बच्चे को देखकर शुगर टेस्ट और मल्टीविटामिन दवाइयां लिखीं, लेकिन परिजन जांच नहीं करा पाए और बिना बताए बच्चों को वापस घर ले गए। रास्ते में ग्राम ढापला के पास एक नवजात की मौत हो गई। कुछ देर बाद दूसरा शिशु भी चल बसा।

ये भी पढ़ें

किसे ‘पिस्टल’ देना… किसे नहीं ? शासन का विवेकाधिकार, नहीं मिलेगा लाइसेंस
ग्वालियर
फोटो सोर्स: पत्रिका

परिजनों का आक्रोश और कार्रवाई

गम और आक्रोश से भरे परिजनों ने सवाल उठाए कि आखिर स्वस्थ पैदा हुए दोनों बच्चों की अचानक मौत कैसे हो गई। तहसीलदार कुणाल अवास्या की मौजूदगी में शव निकाले गए और पुलिस को सौंपे गए। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल भेजा गया, फिलहाल पीएम रिपोर्ट नहीं आई है।

लापरवाही नहीं हुई

अस्पताल में डॉक्टरों की तरफ से कोई लापरवाही नहीं हुई है, बच्चों को लाए जाने पर उचित उपचार दिया गया था। - डॉ. कीर्ति बौरासी, बीएमओ धामनोद जिला धार

शंका पर पीएम कराया

परिवार को शंका थी कि सही इलाज नहीं हुआ, इसलिए शव निकालकर पीएम के लिए भेजे गए हैं, रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।- कुणाल अवास्या, तहसीलदार धरमपुरी जिला धार

ये भी पढ़ें

नई सुविधा शुरु….AIIMS में फटाफट देखेंगे ‘डॉक्टर’, नहीं लगानी पड़ेगी लाइन
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Sept 2025 05:01 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / जुड़वा बच्चों की रहस्यमयी मौत, 2 दिन बाद निकाले गए ‘दफनाए शव’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.