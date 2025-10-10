धार में वाहन सहित गहरी खाई में जा गिरे नर्मदा परिक्रमा वासी, मच गई चीख पुकार

Dhar- मध्यप्रदेश के धार में भीषण दुर्घटना हुई। यहां नर्मदा परिक्रमावासियों से भरा एक वाहन गहरी खाई में गिरा जिससे अनेक सवार बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। मांडू के पास मालीपुरा घाट पर यह घटना घटी। हादसे में 6 घायलों में तीन महिलाएं शामिल हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल एमपी के ही रायसेन जिले के रहने वाले हैं।