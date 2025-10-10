Patrika LogoSwitch to English

धार

धार में वाहन सहित गहरी खाई में जा गिरे नर्मदा परिक्रमा वासी, मच गई चीख पुकार

Dhar- मध्यप्रदेश के धार में भीषण दुर्घटना हुई। यहां नर्मदा परिक्रमावासियों से भरा एक वाहन गहरी खाई में गिरा जिससे अनेक सवार बुरी तरह घायल हो गए।

less than 1 minute read

धार

image

deepak deewan

Oct 10, 2025

Narmada pilgrims fell into a deep ravine along with their vehicle in Dhar

Narmada pilgrims fell into a deep ravine along with their vehicle in Dhar

Dhar- मध्यप्रदेश के धार में भीषण दुर्घटना हुई। यहां नर्मदा परिक्रमावासियों से भरा एक वाहन गहरी खाई में गिरा जिससे अनेक सवार बुरी तरह घायल हो गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। मांडू के पास मालीपुरा घाट पर यह घटना घटी। हादसे में 6 घायलों में तीन महिलाएं शामिल हैं जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल एमपी के ही रायसेन जिले के रहने वाले हैं।

नर्मदा परिक्रमा पर निकले श्रद्धालुओं का वाहन शुक्रवार को मांडू के पास मालीपुरा घाट पर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया।हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। इनमें तीन महिलाएं और एक बच्ची भी शामिल है। सभी घायलों को एंबुलेंस की मदद से धार जिला अस्पताल लाया गया। सभी घायल रायसेन के एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं।

मालीपुरा घाट में नर्मदा परिक्रमावासियों का बोलेरो वाहन खाई में गिर गया। इसकी सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को खाई से निकाला। डायल 112 ओर एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया जहां उनका उपचार जारी है।

ये हुए घायल
बेटी बाई,  श्यामा बाई-आधार सिंह,  अर्चना पति  अरविंद,  बालिका लावण्या और धर्मेंद्र घायल हुए हैं। वाहन में कुल 9 तीर्थ यात्री सवार थे। धामनोद एसडीपी मोनिका सिंह ने बताया कि सभी घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है।

2 अक्टूबर को निकले थे

परिजन अरविंद सिंह ने बताया कि हम लोग 2 अक्टूबर को नर्मदा परिक्रमा पर निकले थे। गुजरात के भड़ूच और समुद्र पार कर मांडू आए थे। यहां से सुबह महेश्वर के लिए निकले थे पर रास्ते में यह हादसा हो गया।

Updated on:

10 Oct 2025 03:21 pm

Published on:

10 Oct 2025 01:56 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / धार में वाहन सहित गहरी खाई में जा गिरे नर्मदा परिक्रमा वासी, मच गई चीख पुकार

