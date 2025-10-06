स्लीपर बस में तस्करी का भंडाफोड़, पिंजरें में कैद थें 135 बेजुबान…

जानकारी के अनुसार वन अमले को मुखबिर से सूचना मिल थी कि रात में एक वोल्वो बस जो यूपी से अहमदाबाद जा रही है, उसमें तोतों की तस्करी की जा रही है। सूचना के बाद डीएफओ विजयनंथम टीआर के मार्गदर्शन में टीम बनाई गई। इंदौर-अहमदाबाद हाइवे पर भोपावर चौकड़ी के पास बस जीजे 27 वी 9782 आती दिखाई दी। इस बस को रोककर वन अमले ने तलाशी ली। बस की डिग्गी में एक बड़ा बॉक्स (पिंजरा) रखा था। जिसे नेट से ढक रखा था। इसमें चार प्रजाति के तोते कैद थे। कार्रवाई में दो संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए रेंज कार्यालय सरदारपुर लाया गया। इसके बाद सरदारपुर न्यायालय में पेश किया गया एवं रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है।