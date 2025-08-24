Patrika LogoSwitch to English

धार

पीएम फसल बीमा योजना: 8 बीघा फसल पर सिर्फ 95 रुपए मुआवजा, ऐसे ठगे गए किसान

PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए सहारा बनने के बजाय मजाक साबित हो रही है।

धार

Avantika Pandey

Aug 24, 2025

PM Fasal Bima Yojana
PM Fasal Bima Yojana

PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(PM Fasal Bima Yojana) किसानों के लिए सहारा बनने के बजाय मजाक साबित हो रही है। धार जिले में अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद होने के बाद जिन किसानों ने राहत की उमीद लगाई थी, उन्हें बीमा कंपनियों ने बेहद मामूली मुआवजा दिया है। कहीं 95 रुपए, कहीं 350 तो कहीं 900 रुपए। जबकि प्रीमियम तीन गुना ज्यादा वसूला गया। इससे किसान आक्रोशित हैं और योजना को छलावा बता रहे हैं।

किसानों में नाराजगी

किसानों का कहना है कि इतना कम मुआवजा बताने में भी शर्म आती है। इतना पैसा देकर भी हम पर क्यों अहसान किया जा रहा है? किसानों ने कृषि विभाग को ज्ञापन सौंपते हुए सवाल उठाए। 300 से अधिक किसानों ने आधार कार्ड व बैंक डिटेल के साथ आवेदन दिए हैं। सात दिन में स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

विभाग का दावा

उप संचालक कृषि ज्ञानसिंह मोहनिया के अनुसार, धार जिले में 1.54 लाख किसानों को 29 करोड़ 64 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। क्लेम का आकलन पिछले 5 साल के औसत उत्पादन और सैटेलाइट सर्वे के आधार पर होता है। कंपनी से सूची मांगी गई है, जिसके बाद स्पष्ट होगा कि किसे कितनी राशि मिली है।

उदाहरण जो बताते हैं ‘कैसे ठगे गए किसान’

केस-1: चंद्रशेखर चौधरी (बगड़ी)

  • 8 बीघा में बोई 1135 सोयाबीन, निकला महज 4 क्विंटल उत्पादन। बीमा के बदले 1617 रुपए प्रीमियम भरा, लेकिन मुआवजा सिर्फ 95 रुपए मिला।

केस-2: दिनेश पाटीदार (बोधवाड़ा)।

  • 34 बीघा की फसल का बीमा, पति-पत्नी दोनों के खाते से 6400 रुपए प्रीमियम काटा, लेकिन क्लेम सिर्फ पत्नी को दिया, पति को नहीं।

केस-3: सुनील पाटीदार (बोधवाड़ा)।

  • 20 बीघा की फसल खराब, 4000 रुपए प्रीमियम कटने के बाद भी मुआवजा मिला सिर्फ 900 रुपए।

Updated on:

24 Aug 2025 10:26 am

Published on:

24 Aug 2025 10:25 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / पीएम फसल बीमा योजना: 8 बीघा फसल पर सिर्फ 95 रुपए मुआवजा, ऐसे ठगे गए किसान

