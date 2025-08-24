पीएम फसल बीमा योजना: 8 बीघा फसल पर सिर्फ 95 रुपए मुआवजा, ऐसे ठगे गए किसान

PM Fasal Bima Yojana: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(PM Fasal Bima Yojana) किसानों के लिए सहारा बनने के बजाय मजाक साबित हो रही है। धार जिले में अतिवृष्टि से फसलें बर्बाद होने के बाद जिन किसानों ने राहत की उमीद लगाई थी, उन्हें बीमा कंपनियों ने बेहद मामूली मुआवजा दिया है। कहीं 95 रुपए, कहीं 350 तो कहीं 900 रुपए। जबकि प्रीमियम तीन गुना ज्यादा वसूला गया। इससे किसान आक्रोशित हैं और योजना को छलावा बता रहे हैं।