ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस पर कसा तंज… कहा- कुछ नेताओं की केकड़ों की तरह टांग खींचने की है आदत

Jyotiraditya Scindia: वर्षों के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुए केंद्रीय विद्यालय अशोकनगर में शनिवार को केंद्रीय मंत्री सिंधिया पहुंचे। जहां पर उन्होंने मंच से संबोधन के दौरान यह बात कही। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ नेता कहने लगे, मुंगावली व चंदेरी को दे दिया और अशोकनगर को नहीं दिया। कुछ नेता जो खुद अच्छा कर नहीं पाते और उनकी टांग खींचने की आदत हो जाती है कैकड़ों की तरह। राजनीति करने लगे और मुद्दा बना दिया। लोगों ने कैसे सोच लिया कि अशोकनगर को छोड़ दूंगा। देर हो सकती है लेकिन छोड़ नहीं सकता, मेरा नाम ज्योतिरादित्य है। उन्होंने आगे कहा, शिक्षा हो स्वास्थ्य हो, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, हमारी आगामी पीढ़ी शिक्षित व सभ्य हो, इस दिशा में एक नया सूर्योदय हुआ है।