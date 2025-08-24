ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस पर कसा तंज… कहा- कुछ नेताओं की केकड़ों की तरह टांग खींचने की है आदत

Jyotiraditya Scindia: वर्षों के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुए केंद्रीय विद्यालय अशोकनगर में शनिवार को केंद्रीय मंत्री सिंधिया पहुंचे। जहां पर उन्होंने मंच से संबोधन के दौरान यह बात कही। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ नेता कहने लगे, मुंगावली व चंदेरी को दे दिया और अशोकनगर को नहीं दिया। कुछ नेता जो खुद अच्छा कर नहीं पाते और उनकी टांग खींचने की आदत हो जाती है कैकड़ों की तरह। राजनीति करने लगे और मुद्दा बना दिया। लोगों ने कैसे सोच लिया कि अशोकनगर को छोड़ दूंगा। देर हो सकती है लेकिन छोड़ नहीं सकता, मेरा नाम ज्योतिरादित्य है। उन्होंने आगे कहा, शिक्षा हो स्वास्थ्य हो, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, हमारी आगामी पीढ़ी शिक्षित व सभ्य हो, इस दिशा में एक नया सूर्योदय हुआ है।
केंद्रीय विद्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया शिक्षक बन गए, जहां पर उन्होंने छात्र-छात्राओं को पढ़ाया और उनसे सवाल भी पूछे। बच्चों से किताब भी पढ़वाकर देखा गया और बच्चों से कहा कि आप रॉकेट हो और आपका दिमाग उसका इंजन है. इस इंजन को जितना बड़ा करोगे उतना रॉकेट के लिए अच्छा है। साथ ही स्कूल के लिए दो आरओ वाटर प्यूरीफायर दिए, ताकि बच्चों को स्कूल में साफ पानी मिल सके। इसके अलावा स्कूल को दो कंप्यूटर सिस्टम, खेल सामग्री, संगीत यंत्र और पुस्तकें भी उन्होंने भेंट कीं।
केंद्रीय मंत्री मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित गांव गोरा बहादुरपुर भी पहुंचे। जहां पर उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा की और बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। साथ ही ग्रामीणों को ढांढस बंधाया और उन्हें राशन सामग्री भी वितरित की गई। साथ ही कहा कि बरखेड़ा जमाल गांव में 321 परिवारों को 3.12 लाख रुपए की राहत राशि और गोरा गांव में 196 बाढ़ प्रभावितों को 4.69 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वितरित कर चुके हैं। इस दौरान मुंगावली विधायक बृजेंद्रसिंह यादव, चंदेरी विधायक जगन्नाथसिंह रघुवंशी, पूर्व विधायक जजपालसिंह जज्जी, भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी सहित कलेक्टर-एसपी व अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।