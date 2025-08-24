Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अशोकनगर

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस पर कसा तंज… कहा- कुछ नेताओं की केकड़ों की तरह टांग खींचने की है आदत

MP News: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नेताओं पर तंज कसा और कहा कि कुछ नेताओं की टांग खींचने की आदत होती है, जो कैंकड़ों की तरह पीछे पड़ जाते है। राजनीति करने लगते है और मुद्दा बना देते हैं।

अशोकनगर

Avantika Pandey

Aug 24, 2025

Jyotiraditya Scindia
केंद्रीय मंत्री Jyotiraditya Scindia का तंज (फोटो सोर्स :@JM_Scindia)

Jyotiraditya Scindia: वर्षों के लंबे इंतजार के बाद शुरू हुए केंद्रीय विद्यालय अशोकनगर में शनिवार को केंद्रीय मंत्री सिंधिया पहुंचे। जहां पर उन्होंने मंच से संबोधन के दौरान यह बात कही। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ नेता कहने लगे, मुंगावली व चंदेरी को दे दिया और अशोकनगर को नहीं दिया। कुछ नेता जो खुद अच्छा कर नहीं पाते और उनकी टांग खींचने की आदत हो जाती है कैकड़ों की तरह। राजनीति करने लगे और मुद्दा बना दिया। लोगों ने कैसे सोच लिया कि अशोकनगर को छोड़ दूंगा। देर हो सकती है लेकिन छोड़ नहीं सकता, मेरा नाम ज्योतिरादित्य है। उन्होंने आगे कहा, शिक्षा हो स्वास्थ्य हो, इसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, हमारी आगामी पीढ़ी शिक्षित व सभ्य हो, इस दिशा में एक नया सूर्योदय हुआ है।

सिंधिया बने शिक्षक, बच्चों को पढ़ाया व पूछे सवाल

ये भी पढ़ें

नई दिल्ली में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, इंदौर-भोपाल के बाद इन दो शहरों में भी दौड़ेगी मेट्रो
भोपाल
CM Mohan Yadav big announcement

केंद्रीय विद्यालय पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया शिक्षक बन गए, जहां पर उन्होंने छात्र-छात्राओं को पढ़ाया और उनसे सवाल भी पूछे। बच्चों से किताब भी पढ़वाकर देखा गया और बच्चों से कहा कि आप रॉकेट हो और आपका दिमाग उसका इंजन है. इस इंजन को जितना बड़ा करोगे उतना रॉकेट के लिए अच्छा है। साथ ही स्कूल के लिए दो आरओ वाटर प्यूरीफायर दिए, ताकि बच्चों को स्कूल में साफ पानी मिल सके। इसके अलावा स्कूल को दो कंप्यूटर सिस्टम, खेल सामग्री, संगीत यंत्र और पुस्तकें भी उन्होंने भेंट कीं।

गोरा गांव में बाढ़ पीड़ितों से की मुलाकात

केंद्रीय मंत्री मुंगावली विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित गांव गोरा बहादुरपुर भी पहुंचे। जहां पर उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा की और बाढ़ से हुए नुकसान की जानकारी ली। साथ ही ग्रामीणों को ढांढस बंधाया और उन्हें राशन सामग्री भी वितरित की गई। साथ ही कहा कि बरखेड़ा जमाल गांव में 321 परिवारों को 3.12 लाख रुपए की राहत राशि और गोरा गांव में 196 बाढ़ प्रभावितों को 4.69 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव वितरित कर चुके हैं। इस दौरान मुंगावली विधायक बृजेंद्रसिंह यादव, चंदेरी विधायक जगन्नाथसिंह रघुवंशी, पूर्व विधायक जजपालसिंह जज्जी, भाजपा जिलाध्यक्ष आलोक तिवारी सहित कलेक्टर-एसपी व अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

केंद्रीय विद्यालय में बोले सिंधिया

  • केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे कलेक्टर-एसपी ऐसे होनहार अधिकारी हैं जो जी-जान से काम करते हैं. हमेशा इस क्षेत्र के लिए काम में जुटे हुए हैं।
  • दोनों को कहना चाहता हूं कि अशोकनगर की कुछ यादें अपने दिल में लेकर जाना, अशोकनगर में जिनकी पोस्टिंग होती है. जाने के बाद उनका प्रमोशन होता है।
  • दोनों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिनकी यहां पोस्टिंग होती है उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है. चाहता हूं जहां भी जाएंगे अशोकनगर दिल में रखेंगे।
  • हालांकि केंद्रीय मंत्री के इस बयान से चर्चाओं का दौर शुरू हो गया. ऐसा पहली बार मौका है जब केंद्रीय मंत्री हर मंच से जिला प्रशासन की तारीफ कर रहे हैं।
  • स्कूल में एक बच्ची ने केंद्रीय मंत्री को उनके चित्र की पेंटिंग बनाकर उन्हें भेंट की तो सिंधिया ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

ये भी पढ़ें

पांढुर्ना के गोटमार मेले में जमकर हुआ पथराव, 500 से अधिक घायल, कई अस्पताल में भर्ती
छिंदवाड़ा
Gotmar Mela 2025

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 08:20 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस पर कसा तंज… कहा- कुछ नेताओं की केकड़ों की तरह टांग खींचने की है आदत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.