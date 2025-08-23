पांढुर्ना में पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में दोनों तरफ से बरस रहे पत्थर, 480 से ज्यादा घायल

Gotmar Mela 2025: शनिवार को मध्यप्रदेश के पांढुर्ना जिले में सालों से चली आ रही परंपरा के तहत गोटमार मेले का आयोजन किया गया है। सुबह 10 बजे से परंपरा के नाम पर जाम नदी के तट पर खूनी खेल खेला जा रहा है। पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में पांढुर्ना और सांवरगांव के लोग एक-दूसरे पर पत्थर बरसा रहे हैं। दोपहर 2 बजे तक 350 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। वहीं 3:20 तक ये आकड़ें 480 के पार हो गए। घायलों के लिए अस्थाई स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, जहां चोटिल लोगों को इलाज के लिए लाया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक, घायलों के लिए 6 अस्थाई स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। बूथ पर 11 सदस्यीय चिकित्सा दल तैनात है। 6 टीमें सक्रियता से उपचार कर रही हैं। इनमें चार डॉक्टर, 4 ड्रेसर और दो-दो वार्ड ब्वॉय के साथ दवाओं की पूर्ति और एंबुलेंस के लिए एक सीएचओ की ड्यूटी लगाई गई है। पूरे गोटमार मेले में घायलों का इलाज कराने सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और पांढुर्ना के 45 डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है।
शनिवार को जाम नदी के तट पर हो रही गोटमार को लेकर पांढुर्ना छावनी में तब्दील हो गया है। पांच जिलो की पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला हुआ है। भारी पुलिस बल के साथ रिजर्व बल की दो टुकड़ियों ने भी पहुंचकर अपनी आमद दी है। सभी मिलाकर लगभग 600 पुलिस बल गोटमार मेले के मद्देनजर तैनात किया गया है। जबलपुर, कटनी, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर से 241 बल पहुंचा है। इनमें दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आठ एसडीओपी, 10 टीआई, 26 उपनिरिक्षक, 50 सहा उपनिरिक्षक, 60 प्र आरक्षक, 85 आरक्षक इसी तरह डीजीपी रिजर्व कंपनी 8 वी वाहिनी छिंदवाड़ा व डीजीपी रिजर्व कंपनी 36वीं वाहिनी बालाघाट से 75 बल ने पहुंचकर आमद दी।