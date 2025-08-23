पांढुर्ना में पुलिस-प्रशासन की मौजूदगी में दोनों तरफ से बरस रहे पत्थर, 480 से ज्यादा घायल

शनिवार को जाम नदी के तट पर हो रही गोटमार को लेकर पांढुर्ना छावनी में तब्दील हो गया है। पांच जिलो की पुलिस ने पहुंचकर मोर्चा संभाला हुआ है। भारी पुलिस बल के साथ रिजर्व बल की दो टुकड़ियों ने भी पहुंचकर अपनी आमद दी है। सभी मिलाकर लगभग 600 पुलिस बल गोटमार मेले के मद्देनजर तैनात किया गया है। जबलपुर, कटनी, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर से 241 बल पहुंचा है। इनमें दो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, आठ एसडीओपी, 10 टीआई, 26 उपनिरिक्षक, 50 सहा उपनिरिक्षक, 60 प्र आरक्षक, 85 आरक्षक इसी तरह डीजीपी रिजर्व कंपनी 8 वी वाहिनी छिंदवाड़ा व डीजीपी रिजर्व कंपनी 36वीं वाहिनी बालाघाट से 75 बल ने पहुंचकर आमद दी।