रिटायर अधिकारियों ने संविदा पर आकर हथिया लिए बड़े पद, देखें नामों की लिस्ट

MP News: ग्वालियर नगर निगम में अधिकारी सेवानिवृत होने के बाद मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और बड़े अधिकारियों से जुगाड़ लगाकर फिर संविदा पद पर आ रहे हैं और मलाईदार या बड़ा पद हथिया कर मौज कर रहे हैं। इन अफसरों ने नियमों को ताक पर रखकर निगम के कार्यशाला विभाग से गाड़ी भी अपने लिए ले रखी है। इस इस व्यवस्था से नए लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है। सेवानिवृति के बाद फिर बड़ा पद हथियाने वाले अफसरों का शहर के विकास कार्य से कोई लेना देना नहीं है, न ही लोगों की समस्याओं व निगम का खजाना भरने से मतलब है। इससे निगमकर्मियों व अफसरों में आक्रोश पनप रहा है, क्योंकि आगामी 2025-26 में भी कई अधिकारी- कर्मचारी निगम से सेवानिवृत होने वाले हैं, यह भी संविदा पर निगम में वापस आने की जुगाड़ में लगे हुए हैं।