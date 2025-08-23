Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

रिटायर अधिकारियों ने संविदा पर आकर हथिया लिए बड़े पद, देखें नामों की लिस्ट

MP News: ग्वालियर नगर निगम में अधिकारी सेवानिवृत होने के बाद मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और बड़े अधिकारियों से जुगाड़ लगाकर फिर संविदा पद पर आ रहे हैं और मलाईदार या बड़ा पद हथिया कर मौज कर रहे हैं। इन अफसरों ने नियमों को ताक पर रखकर निगम के कार्यशाला विभाग से गाड़ी भी अपने लिए ले रखी है।

ग्वालियर

Avantika Pandey

Aug 23, 2025

MP News Retired officers came on contract and grabbed big posts
निगम में रिटायर होने के बाद अफसर आए संविदा पर (फोटो सोर्स : एआई जेनरेटेड)

MP News: ग्वालियर नगर निगम में अधिकारी सेवानिवृत होने के बाद मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और बड़े अधिकारियों से जुगाड़ लगाकर फिर संविदा पद पर आ रहे हैं और मलाईदार या बड़ा पद हथिया कर मौज कर रहे हैं। इन अफसरों ने नियमों को ताक पर रखकर निगम के कार्यशाला विभाग से गाड़ी भी अपने लिए ले रखी है। इस इस व्यवस्था से नए लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है। सेवानिवृति के बाद फिर बड़ा पद हथियाने वाले अफसरों का शहर के विकास कार्य से कोई लेना देना नहीं है, न ही लोगों की समस्याओं व निगम का खजाना भरने से मतलब है। इससे निगमकर्मियों व अफसरों में आक्रोश पनप रहा है, क्योंकि आगामी 2025-26 में भी कई अधिकारी- कर्मचारी निगम से सेवानिवृत होने वाले हैं, यह भी संविदा पर निगम में वापस आने की जुगाड़ में लगे हुए हैं।

रिटायरमेंट के बाद ये अफसर आए संविदा पर

डॉ. अतिबल सिंह यादव

ये भी पढ़ें

एमपी के इस शहर में बनेंगी ’28 नई सड़कें’, जल्द शुरू होगा काम
ग्वालियर
28 new roads will be built
  • मूल पद-अधीक्षण यंत्री
  • वर्तमान में- फायर में उपायुक्त, विद्युत व जनकार्य में अधीक्षण यंत्री

आरके शुक्ला

मूल पद- सहायक यंत्री
वर्तमान में- कार्यपालन यंत्री ग्वालियर विस सीवर व पानी और अमृत योजना फेज-2 में कार्यपालन यंत्री

लल्लन सेंगर

मूल पद-उपयंत्री
वर्तमान में-नोडल अधिकारी सीवर पीएचई

महेंद्र शर्मा

मूल पद- सहायक वर्ग-03
वर्तमान में- एपीटीओ संपत्तिकर व राजस्व में सहायक राजस्व अधिकारी (एआरओ)

आगामी वर्षों में ये होने वाले हैं सेवानिवृत

एपीएस जादौन, सिटी प्लानर, संजय गोयल, कार्यालय अधीक्षक सामान्य प्रशासन, एपीएस भदौरिया उपायुक्त, सतपाल सिंह चौहान उपायुक्त, राजेंद्र शर्मा एई, सुशील कटारे कार्यपालन यंत्री सहित अन्य हैं।

इधर शहरवासी सीवर की समस्या से परेशान

नगर निगम में संविदा पर आए नोडल अधिकारी लल्लन सिंह सेंगर, डॉ. अतिबल सिंह यादव, आरके शुक्ला व महेंद्र शर्मा ने बड़ा पद हथिया लिया है, वहीं निगम की कार्यशाला से गाड़ी भी ले ली है। जबकि शहरवासियों को न तो सीवर से राहत मिल पा रही है, न ही जलकर व संपत्तिकर की वसूली हो पा रही है। खास बात यह है कि आए दिन लोग आयुक्त से शिकायत करते हैं कि नोडल अधिकारी लल्लन सेंगर का फोन ही नहीं उठता है, इससे सीवर की समस्या अधिक बढ़ रही है।

संविदा का ये है नियम

यदि कोई पद तीन वर्षों से खाली है, तब उस पद पर संविदा के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। इसमें भी संविदा पर रखे जाने वाले कर्मचारी को उसके मूल पद यानी जिस पद से वह सेवानिवृत हुआ है, उसी पद पर रखा जा सकता है। यह भी एक वर्ष और अधिकतम तीन वर्ष यानी 65 वर्ष की उम्र तक ही है।- आरके श्रीवास्तव, सेवानिवृत अपर आयुक्त नगर निगम

ये भी पढ़ें

नई दिल्ली में सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, इंदौर-भोपाल के बाद इन दो शहरों में भी दौड़ेगी मेट्रो
भोपाल
CM Mohan Yadav big announcement

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 12:46 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / रिटायर अधिकारियों ने संविदा पर आकर हथिया लिए बड़े पद, देखें नामों की लिस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.