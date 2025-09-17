धार में पीएम मोदी, जानें प्रधानमंत्री के भाषण की बड़ी और अहम बातें…

बता दें कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादक राज्य है। लंबे समय से यहां के किसानों को कच्चे कपास पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें कपड़े की पूरी वैल्यू चेन से जुड़ने का मौका मिलेगा। प्रदेश सरकार और केंद्र ने मिलकर इस पार्क को 'टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया' बनाने का रोडमैप तैयार किया है। इसके लिए धार का चयन इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि, यह मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े बाजारों के बीच रणनीतिक रूप में स्थित है। इससे राज्य में न सिर्फ उद्योग बल्कि, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार और आय के नए अवसर बनेंगे।