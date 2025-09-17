धार में पीएम मोदी, जानें प्रधानमंत्री के भाषण की बड़ी और अहम बातें…

PM Modi in Dhar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर मध्यप्रदेश के धार जिले के भैंसोल गांव में देश के पहले और सबसे बड़े PM MITRA (Mega Integrated Textile & Apparel) Park का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने सिर्फ विकास और रोजगार की योजनाओं का खाका ही पेश नहीं किया बल्कि, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती पर भी जोर दिया। वहीं धार की जमीन से ही विकसित भारत के संकल्प को 2047 तक पूरा करने की बड़ी गारंटी भी दे गए।
1- भारत की नई छवि पर जोर: मोदी ने कहा, यह नया भारत है। जो परमाणु बम के धमाकों की धमकियों से नहीं डरता, ये नया भारत हैं, जो घर में घुसकर मारता है। यानि अब भारत किसी भी दबाव या धमकी के आगे झुकने वाला नहीं है।
2- राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि: प्रधानमंत्री बोले- ये भारत जो मां भारती की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। ये बात कहकर पीएम ने साफ संकेत दिया कि आतंकवाद और सीमाई चुनौतियों से निपटने में सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है।
3-रोजगार का नया द्वार: पीएम मित्र पार्क: इस परियोजना से लगभग 3 लाख रोजगार अवसर बनेंगे, जिनमें 1 लाख सीधे और 2 लाख अप्रत्यक्ष होंगे।
4- निवेश का प्रवाह: पीएम ने बताया कि पीएम मित्र पार्क के लिए 23,000 करोड़ से अधिक निवेश प्रस्ताव पहले ही आ चुके हैं।
5- किसानों के लिए बड़ा फायदा: मोदी ने कहा कि यह पार्क किसानों को कच्चे कपास की बिक्री से आगे बढ़ाकर यार्न-फैब्रिक-गारमेंट-निर्यात की पूरी वैल्यू चेन से एक ही छत के नीचे जोड़ेगा। इससे उन्हें बेहतर दाम और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंच मिलेगी।
6- 5F मॉडल पर फोकस: पीएम ने कहा कि उन्होंने अपने 5F विजन को इस परियोजना में लगाया है। उन्होंने पहले भी इस 5F मॉडल फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन का जिक्र किया और यहां भी दोहराया। उन्होंने कहा कि यह भारत के टेक्सटाइल सेक्टर को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाएगा।
7- आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर: 2,150 एकड़ में फैले इस पार्क में Common Effluent Treatment Plant, 20 MLD वेस्ट वॉटर प्लांट, सोलर एनर्जी यूनिट, बेहतर सड़कें, बिजली और वर्कर हाउसिंग जैसी सुविधाएं होंगी।
8-महिला स्वास्थ्य योजनाएं: उद्घाटन के साथ मोदी ने Swasth Nari-Sashakt Parivar Abhiyan और Poshan Maah जैसे अभियानों की भी शुरुआत की। उन्होंने कहा- 'स्वस्थ नारी ही सशक्त परिवार और सशक्त राष्ट्र की नींव है।'
9- 2047 तक विकसित भारत: पीएम मोदी ने स्वदेशी अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब स्वदेशी को पूरी तरह अपनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी ने भारत को स्वदेशी का सपना दिखाया, हम और आप मिलकर उसे साकार करेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं कि 2047 तक देश 'विकसित भारत' बने।
बता दें कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादक राज्य है। लंबे समय से यहां के किसानों को कच्चे कपास पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें कपड़े की पूरी वैल्यू चेन से जुड़ने का मौका मिलेगा। प्रदेश सरकार और केंद्र ने मिलकर इस पार्क को 'टेक्सटाइल हब ऑफ इंडिया' बनाने का रोडमैप तैयार किया है। इसके लिए धार का चयन इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि, यह मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े बाजारों के बीच रणनीतिक रूप में स्थित है। इससे राज्य में न सिर्फ उद्योग बल्कि, ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोजगार और आय के नए अवसर बनेंगे।
--मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश: 'यह पार्क प्रदेश को टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में वैश्विक पहचान दिलाएगा। समृद्धि की नई दिशा। '
--किसान संघ: 'अब हमें कपास बेचने के लिए सिर्फ मंडी पर निर्भर नहीं रहना होगा, बड़ी कंपनियां सीधे गांव तक आएंगी।'
--औद्योगिक जगत: 'यह परियोजना निवेशकों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल का प्रतीक है।'
कुल मिलाकर ये कहना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी का PM MITRA PARK उद्घाटन सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि ग्रामीण भारत से वैश्विक बाजार तक की एक कड़ी है। किसानों से लेकर महिलाओं और युवाओं तक, हर वर्ग के लिए इसमें अवसर छिपे हैं। साथ ही सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के संदेश से मोदी ने यह साफ कर दिया कि भारत अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है।