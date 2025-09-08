Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धार

एमपी में PM Modi, लाड़ली बहनों को देंगे सौगात, PM Mitra Park का शिलान्यास भी

PM Modi in MP: एमपी के धार जिले में होगा कार्यक्रम, बदनावर में करेंगे पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास, उम्मीद यहीं से दे सकते हैं एमपी की लाड़ली बहनों समेत देशभर की महिलाओं को सशक्त नारी, समृद्ध नारी अभियान की सौगात...

धार

Sanjana Kumar

Sep 08, 2025

MP News PM Mitra Park
MP News PM Mitra Park (photo: patrika/Social Media)

PM Modi in MP: मध्यप्रदेश के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश की महिलाओं और परिवारों को स्वास्थ्य समृद्धि का मंत्र दे सकते हैं। सबकुछ ठीक रहा तो प्रधानमंत्री मध्यप्रदेश से 'सशक्त नारी, समृद्ध अभियान' को हरी झंडी देंगे। लक्ष्य महिलाओं की सेहत की चिंता करना, उनके लिए शारीरिक आहार व पोषण व्यवस्था को मजबूत बनाना और समग्र देखभाल को मजबूत करना होगा, ताकि महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से लड़ने में सक्षम बनाया जा सके। जब महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तो स्वाभाविक है कि बच्चे भी तंदुरुस्त होंगे। जब जच्चा-बच्चा दोनों अच्छे होंगे तो आधी से अधिक परेशानियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। इस तरह लाखों परिवार संकट से बाहर रहेंगे।

पीएम मित्रा पार्क का भी करेंगे शिलान्यास

असल में मोदी 17 सितंबर को मध्यप्रदेश के प्रवास पर आने वाले हैं। कार्यक्रम धार के बदनावर व किसी एक स्थान पर हो सकता है। ज्यादा संभावना बदनावर की है। प्रधानमंत्री यहीं से पीएम मित्रा पार्क का शिलान्यास करेंगे। यह सबसे पहले बनकर तैयार होने वाला देश का पहला पार्क होगा।

ये भी पढ़ें

12,508 करोड़ के निवेश से एमपी बनेगा ‘India का नया Textile Hub’, PM MITRA पार्क बदलेगा तस्वीर
Patrika Special News
MP News PM Mitra Park Project

इन अभियानों, कार्यक्रमों को दे चुके हरी झंडी

मोदी देश को मध्यप्रदेश से पहले भी कई सौगात दे चुके हैं। उन्होंने सिकलसेल एनीमिया के खात्मे की शुरुआत का आह्वान यहीं से किया था। किसानों को फसल बीमा की सौगात, महिलाओं को सब्सिडी वाले गैस सिलेंडरों का तोहफा, स्वनिधि का पहला कार्यक्रम और नदी जोड़ो अभियान की नींव भी इसी धरती से रखी थी। भोपाल के जंबूरी मैदान से मोदी देशभर की महिलाओं को हर दृष्टि से सशक्त बनाने का आह्वान कर चुके हैं। आयोजन देवी अहिल्या बाई की 300वीं जयंती पर किया गया था।

ये भी पढ़ें

किरायेदारों के लिए बड़ी खबर! जल्द आ रहा नया कानून, किराये और कब्जे पर लगाम की तैयारी
भोपाल
MP News Model kiryedar bill

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Sept 2025 10:29 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / एमपी में PM Modi, लाड़ली बहनों को देंगे सौगात, PM Mitra Park का शिलान्यास भी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट