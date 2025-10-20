Dhar Accident: ट्रैक्टर पलटने से चार घायल, डॉक्टर ने सीपीआर देकर बचाई जिंदगी

धार जिले के सरदारपुर में रविवार और सोमवार की मध्य रात्रि को ट्रैक्टर पलट गया। ट्रैक्टर में चार लोग सवार थे। यह ट्रैक्टर बदनावर मार्ग पर साईं मंदिर के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। इस घटना में दो युवक, एक बच्ची और एक महिला घायल हो गए। तभी पास से गुजर रहे डाक्टर महेश चौधरी और उनके भाई कांग्रेस नेता दिनेश चौधरी ने घायलों की मदद की और ट्रैक्टर के नीचे से निकाला। तभी एक घायल की हालत ज्यादा बिगड़ गई थी, तो डॉक्टर चौधरी ने सीपीआर देकर उसकी जान बचाई और घायलों को उपचार के लिए सरदारपुर सिविल अस्पताल पहुंचाया।