MP में चलती बस पर पथराव, ड्राइवर लहूलुहान, बाल-बाल बचे यात्री

Stone pelting on bus driver injured badly dhar (Patrika.com)
Stone pelting on bus:धार के धार मांडव रोड स्थित मगजपुरा फाटे से मंगलवार शाम करीब छह बजे गुजर रही यात्री बस पर किसी ने पत्थर बरसाए। जिससे बस का आगे का शीशा टूट गया व एक पत्थर ड्राइवर को चेहरे पर लगा और वह लहूलुहान हो गया। चलती बस में पत्थर लगने से ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और बस रोड से नीचे खेत में उतर गई। बस में काफी यात्री थे और गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई।
जय मां वैष्णो देवी बस धार से मानपुर की ओर जा रही थी और इस दौरान ये घटना हुई। ड्राइवर विजय बैरागी निवासी ग्राम सगड़ी को मुंह पर एवं सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से उसे इंदौर रेफर किया गया। बस मालिक मौके पर आए एवं नालछा थाना पुलिस को सूचना दी। तभी मौके पर डायल नंबर 112 वाहन भी पहुंचा एवं मौके का जायजा लिया।
बस मालिक ने बताया यहां पर हर 6 महीने के भीतर हर बस को पत्थर मार कर टारगेट किया जाता है। बिजासन बस एवं जय मां वैष्णो देवी बस को 6 से 7 के बीच में शाम के समय टारगेट किया जाता है। आज भी ये ही हुआ और अपराधी मौके से फरार हो गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई कर अपराधी को पकड़ने की मांग की। इस दौरान यात्रियों को दूसरी बस से भिजवाया एवं केन की मदद से बस को खेत से बाहर निकाला गया। (MP News)
बड़ी खबरेंView All
धार
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग