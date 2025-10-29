Patrika LogoSwitch to English

MP में चलती बस पर पथराव, ड्राइवर लहूलुहान, बाल-बाल बचे यात्री

MP News: धार में अज्ञात हमलावरों ने चलती बस पर पत्थर बरसाए। शीशा टूट गया, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल, बस खेत में जा घुसी।

धार

image

Akash Dewani

Oct 29, 2025

Stone pelting on bus driver injured badly dhar mp news

Stone pelting on bus driver injured badly dhar (Patrika.com)

Stone pelting on bus:धार के धार मांडव रोड स्थित मगजपुरा फाटे से मंगलवार शाम करीब छह बजे गुजर रही यात्री बस पर किसी ने पत्थर बरसाए। जिससे बस का आगे का शीशा टूट गया व एक पत्थर ड्राइवर को चेहरे पर लगा और वह लहूलुहान हो गया। चलती बस में पत्थर लगने से ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और बस रोड से नीचे खेत में उतर गई। बस में काफी यात्री थे और गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई।

ड्राइवर गंभीर रूप से घायल

जय मां वैष्णो देवी बस धार से मानपुर की ओर जा रही थी और इस दौरान ये घटना हुई। ड्राइवर विजय बैरागी निवासी ग्राम सगड़ी को मुंह पर एवं सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से उसे इंदौर रेफर किया गया। बस मालिक मौके पर आए एवं नालछा थाना पुलिस को सूचना दी। तभी मौके पर डायल नंबर 112 वाहन भी पहुंचा एवं मौके का जायजा लिया।

बसों को आए दिन किया जाता है टारगेट

बस मालिक ने बताया यहां पर हर 6 महीने के भीतर हर बस को पत्थर मार कर टारगेट किया जाता है। बिजासन बस एवं जय मां वैष्णो देवी बस को 6 से 7 के बीच में शाम के समय टारगेट किया जाता है। आज भी ये ही हुआ और अपराधी मौके से फरार हो गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई कर अपराधी को पकड़ने की मांग की। इस दौरान यात्रियों को दूसरी बस से भिजवाया एवं केन की मदद से बस को खेत से बाहर निकाला गया। (MP News)

Published on:

29 Oct 2025 02:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Dhar / MP में चलती बस पर पथराव, ड्राइवर लहूलुहान, बाल-बाल बचे यात्री

धार

मध्य प्रदेश न्यूज़

