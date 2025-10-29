MP में चलती बस पर पथराव, ड्राइवर लहूलुहान, बाल-बाल बचे यात्री

बस मालिक ने बताया यहां पर हर 6 महीने के भीतर हर बस को पत्थर मार कर टारगेट किया जाता है। बिजासन बस एवं जय मां वैष्णो देवी बस को 6 से 7 के बीच में शाम के समय टारगेट किया जाता है। आज भी ये ही हुआ और अपराधी मौके से फरार हो गए। उन्होंने पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई कर अपराधी को पकड़ने की मांग की। इस दौरान यात्रियों को दूसरी बस से भिजवाया एवं केन की मदद से बस को खेत से बाहर निकाला गया। (MP News)