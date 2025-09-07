Chandra Grahan 2025: ग्रहण से पहले और बाद में नहाना क्यों जरूरी है? ज्योतिषाचार्य से जानिए धार्मिक और वैज्ञानिक

Chandra Grahan 2025: भारत में आज यानी 07 सितंबर 2025 की रात से 08 सितंबर की सुबह तक दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण रात 9:58 बजे शुरू होकर सुबह 1:26 बजे तक रहेगा, जिसकी कुल अवधि 3 घंटे 38 मिनट है। ज्योतिष शास्त्रों में चंद्र ग्रहण के दौरान और बाद में कई नियम बताएं गए हैं, जिन्हें मानना बहुत जरूरी होता है। इनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, ग्रहण के बाद स्नान करना। तो आइए जानते हैं ज्योतिर्विद आचार्य ओम नारायण तिवारी से इसके बारे में।