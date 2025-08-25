Chaurchan Parv 2025: कलंकित चांद को क्यों पूजते हैं मिथिला के लोग? जानें चौरचन परंपरा और पूजा विधि

लोककथा के अनुसार गणेश जी को देखकर चंद्रमा ने हंसी उड़ाई थी, जिसके कारण उन्हें श्राप मिला कि इस दिन जो भी चांद देखेगा, वह चोरी या झूठ के कलंक से ग्रसित होगा। लेकिन मिथिला के लोग मानते हैं कि उनका चांद कलंकमुक्त है। इस परंपरा के पीछे मिथिला नरेश राजा हेमांगद ठाकुर की ऐतिहासिक कथा जुड़ी है। सोलहवीं सदी में कर चोरी के झूठे आरोप में मुगलों ने उन्हें कैद कर लिया था। कैद में रहते हुए उन्होंने ग्रहों की चाल गिनकर आने वाले 500 वर्षों के सूर्य-चंद्र ग्रहण की सटीक भविष्यवाणी की। उनकी गणना सच साबित होने पर मुगल बादशाह ने उन्हें न केवल मुक्त किया बल्कि कर भी माफ कर दिया।वापस लौटने पर रानी हेमलता ने इसे मिथिला के चांद की कलंकमुक्ति माना और चंद्र पूजा की परंपरा शुरू की। तभी से हर साल मिथिला में लोग चौरचन पर्व बड़े हर्ष और श्रद्धा से मनाते हैं।