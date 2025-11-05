Dev Diwali Puja Aarti : देव दीपावली की रात करें ये आरती, खुल सकते हैं सुख-समृद्धि के द्वार!

देव दिवाली पर सबसे पहले भगवान शिव की पूजा की जाती है। उनके आराध्य रूप ॐ जय शिव ओंकारा आरती का गायन करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में स्थिरता आती है। भगवान शिव को भस्म, बिल्वपत्र, भांग और धतूरे का भोग अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि इस आरती से भगवान शिव प्रसन्न होकर भक्तों को संकटों से मुक्ति और मनचाही सफलता प्रदान करते हैं।