Dev Diwali 2025 : कब है देवताओं की दिवाली? नोट करें सही तारीख और पूजा विधि

देवताओं को समर्पित एक त्योहार है, जो कार्तिक पूर्णिमा, हिंदू माह कार्तिक की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। परंपरा के अनुसार, यह वह दिन है जब देवता गंगा स्नान के लिए काशी के घाटों पर उतरते हैं, जो इसे वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक बनाता है। दिवाली के 15 दिन बाद मनाया जाने वाला यह त्योहार नदी के तट को दीपों के सागर में बदल देता है, जहां 100 से अधिक घाटों, मंदिरों और नावों पर लाखों दीये जलाए जाते हैं, जिससे एक भव्य नजारा बनता है। शाम को गंगा आरती, जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, जिसमें भक्तों, कलाकारों और पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ती है।