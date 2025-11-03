Dev Deepawali 2025: सिर्फ कुछ घंटे का शुभ मुहूर्त! मनोकामना पूर्ति के लिए इस योग में करें दीपदान

Dev Deepawali 2025: देव दीपावली का पर्व साल के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक माना जाता है। यह पर्व हर वर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, जो इस बार 5 नवंबर 2025 को पड़ रही है। मान्यता है कि इस दिन स्वयं देवता पृथ्वी पर आकर दीप जलाते हैं। इस बार देव दीपावली के दिन एक अत्यंत शुभ महायोग बन रहा है, जो कुछ ही घंटों के लिए रहेगा। कहा जाता है कि इस विशेष योग में किया गया दीपदान न केवल सौभाग्य बढ़ाता है, बल्कि मनोकामनाओं की पूर्ति भी करता है। आइए जानते हैं इस महायोग और शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से