Devuthani Ekadashi 2025 Paran Vidhi : देवउठनी एकादशी व्रत पारण के समय जरूर जपें ये मंत्र, जान लें पारण के शुभ समय और नियम

इस वर्ष देवउठनी एकादशी का व्रत 1 नवंबर 2025, शनिवार को रखा गया और इसका पारण 2 नवंबर, रविवार को है। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:11 बजे से 3:23 बजे तक रहेगा। इस दौरान व्रत खोलना सबसे उत्तम माना गया है। इसके अलावा दिन के अन्य शुभ योग इस प्रकार हैं, अभिजित मुहूर्त 11:42 am से 12:26 pm तक है। विजय मुहूर्त 01:55 pm से 02:39 am तक है। गोधूलि मुहूर्त 05:35 pm से 06:01 pm तक है। त्रिपुष्कर योग 07:31 am से 05:03 pm तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग 05:03 pm से 06:34 am (3 नवंबर तक) होगा।