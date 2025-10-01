Dussehra 2025: रावण दहन की राख को यूं ही न फेंकें! जानें 4 उपाय जो बदल सकते हैं किस्मत

Dussehra 2025: दशहरा या विजयदशमी पूरे भारत में बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। हर साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस बार दशहरा 2 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन भगवान श्रीराम ने रावण का वध किया था और मां दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर देवताओं को विजय दिलाई थी। यही कारण है कि इस तिथि को सत्य की असत्य पर जीत और प्रकाश की अंधकार पर विजय का पर्व माना जाता है।