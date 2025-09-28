Dussehra 2025: दशहरे पर करें इन 5 चीजों का धार्मिक दान, मिलेगा अपार धन-लाभ और सौभाग्य

Dussehra 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को दशहरा मनाया जाता है। यह पर्व सत्य की असत्य पर विजय का प्रतीक माना जाता है। इस बार दशहरा 2 अक्टूबर, गुरुवार को मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इस शुभ दिन पर किए गए उपाय पूरे वर्ष शुभ फल देते हैं। खासतौर पर दान का महत्व दशहरे के दिन और भी बढ़ जाता है। आइए जानते हैं कि इस दिन किन वस्तुओं का दान करना चाहिए और उनसे क्या लाभ होता है।