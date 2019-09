इन पेड़ की पत्तियों को अर्पित करते ही प्रसन्न हो जाते हैं श्रीगणेश, कर देते हैं सभी मनोकामना पूरी

Ganesha favorite tree - Lord Ganesha becomes happy as soon as he offers the leaves of these trees, he fulfills all wishes . इन पेड़ की पत्तियों को अर्पित करते ही प्रसन्न हो जाते हैं श्रीगणेश, कर देते हैं सभी मनोकामना पूरी