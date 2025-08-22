Pind Daan 2025: पितरों की मोक्ष यात्रा अब डिजिटल, घर बैठे कर सकते हैं ई-पिंडदान

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम (BSTDC) ने पितृपक्ष मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए विशेष यात्रा पैकेज और ई-पिंडदान सेवा शुरू की है। इसका उद्देश्य है कि जो लोग गयाजी नहीं आ सकते, वे भी ऑनलाइन माध्यम से पिंडदान कर अपने पितरों को तर्पण कर सकें। इस सेवा के तहत देश-विदेश में रहने वाले श्रद्धालु मात्र 23,000 रुपये खर्च करके ई-पिंडदान करवा सकते हैं। इसमें गयाजी के तीन प्रमुख स्थलों विष्णुपद मंदिर, अक्षयवट और फल्गु नदी पर पुरोहितों द्वारा अनुष्ठान संपन्न कराया जाएगा।