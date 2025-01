Hanuman Puja 2025: मंगलवार को इन मंत्रों के साथ करें हनुमान जी की पूजा, धार्मिक दृष्टि से हैं बहुत महत्वपूर्ण

Hanuman Puja 2025: हनुमान जी की पूजा विधि (Hanuman ji’s worship method) मंगलवार को प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं और लाल फूल अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें और नीचे दिए गए मंत्रों का जाप करें।

Hanuman Puja 2025: महत्वपूर्ण मंत्र और उनका अर्थ (Important mantras and their meaning) ॐ हनुमंते नमः यह बीज मंत्र है, जो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसका जाप करने से बल, बुद्धि, और विजय की प्राप्ति होती है।

ॐ रामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि। तन्नो हनुमान: प्रचोदयात्। यह हनुमान गायत्री मंत्र है। इसे मंगलवार को 108 बार जपने से विशेष फल प्राप्त होता है। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम्।

दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्।। यह मंत्र हनुमान जी की शक्ति और उनके अद्वितीय बल को दर्शाता है। इसे जपने से शत्रु बाधा समाप्त होती है।

Hanuman Puja 2025: हनुमान जी की पूजा का महत्व (Importance of worshiping Hanumanji) धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी की पूजा करने से सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। यह माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से मंगलवार के दिन उनकी पूजा करता है, उसके जीवन में कभी धन, स्वास्थ्य, और सुख-शांति की कमी नहीं होती। हनुमान जी को संकटमोचक कहा जाता है, और उनकी आराधना से नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं।

Hanuman Puja 2025: पूजा के समय ध्यान रखें ये बातें (Keep these things in mind during puja) पूजा में लाल या नारंगी वस्त्र धारण करें। चावल, तुलसी, और सफेद फूल का उपयोग न करें।