Peepal Puja: आखिर क्यों की जाती है हिंदू धर्म में पीपल की पूजा, जानिए क्या है पीपल के पेड़ का लाभ

पीपल पूजा (Peepal Puja) हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को पवित्र वृक्ष माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पीपल के पेड़ की पूजा करने से शनि की साढ़े साती और ढैय्या से छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद मिलता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का भी वास माना गया है इसलिए पीपल की पूजा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। जानिए आखिर क्यों हिंदू धर्म में पीपल को पूजना शुभ माना जाता है।

पीपल के पेड़ की पूजा करने के लाभ (Benefits of worshiping Peepal tree) 1. पितृदोष से मिलेगी मुक्ति (Will get relief from Pitrudosh) ऐसा कहा जाता है कि पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए रोजाना पीपल पर जल चढ़ना चाहिए। साथ ही पीपल के पौधे लगाना शुभ भी माना जाता है।

3. भगवान विष्णु का रूप (Form of Lord Vishnu) हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, पीपल को दैवीय पेड़ माना गया है। धार्मिक मान्यताएं है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं।