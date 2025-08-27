Jitiya vrat 2025 Date: इस दिन मनाया जाएगा जितिया व्रत, बन रहे हैं सिद्धि और शिववास योग, जानें तिथि व पूजा मुहूर्त

Jitiya vrat 2025 Date: हिंदू धर्म में व्रत-उपवास का विशेष महत्व माना गया है। इन्हीं में से एक है जितिया व्रत, जिसे हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत विशेषकर बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के कई हिस्सों में बड़ी श्रद्धा और आस्था से किया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और तेजस्विता की कामना से उपवास रखती हैं।