Kedarnath Dham: केदारनाथ नाम का इतिहास से लेकर तमाम खास बातें, जो Kedarnath Yatra पर जाने से पहले पता होनी चाहिए

केदारनाथ धाम यात्रा (Kedarnath Dham Yatra) केदारनाथ धाम की यात्रा जीवन में एक बार जरूर करनी चाहिए, क्योंकि यह एक पावित्र स्थान है जो आध्यात्मिकता, शांति और प्रकृति के सौंदर्य का अद्भुत संगम है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति एक बार इस धाम की यात्रा कर लेता है तो उसके ऊपर भगवान शिव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। इसके साथ ही इस धाम की एक खास बात यह भी है कि यह मंदिर 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने खुला रहता है। इस कारण कपाट खुलने पर यहां लाखों की भीड़ जमा होती है।

यह भी पढ़ेः अगर आप भी भाग्यलक्ष्मी की कृपा चाहते हैं तो जानें झाड़ू से जुड़े वास्तु टिप्स क्या है केदारनाथ की महिमा (What is the glory of Kedarnath) केदारनाथ की महिमा बड़ी ही निराली है। यह मंदिर उत्तराखण्ड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दो पवित्र तीर्थ स्थल हैं। इन दोनों ही मंदिरों का अपना अलग स्थान है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किये बिना बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकल जाता है, उसकी यात्रा सफल नहीं होती है। इस मंदिर की कोई भी आयु नहीं है एक हजार वर्षो से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण धाम रहा है। मई से नवंबर तक ही यहां श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं, जबकि सर्दियों के दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इसलिए हर साल जब कपाट खुलते हैं, तो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। केदारनाथ की महिमा बड़ी ही निराली है। यह मंदिर उत्तराखण्ड में बद्रीनाथ और केदारनाथ ये दो पवित्र तीर्थ स्थल हैं। इन दोनों ही मंदिरों का अपना अलग स्थान है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किये बिना बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकल जाता है, उसकी यात्रा सफल नहीं होती है। इस मंदिर की कोई भी आयु नहीं है एक हजार वर्षो से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण धाम रहा है। मई से नवंबर तक ही यहां श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन कर सकते हैं, जबकि सर्दियों के दौरान मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। इसलिए हर साल जब कपाट खुलते हैं, तो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है।

ऐसे पड़ा केदारनाथ नाम (This is how the name Kedarnath came about) पौराणिक कथा के अनुसार, देवी-देवताओं ने असुरों से अपने बचाव के लिए देवों के देव महादेव से प्रार्थना की थी। इसलिए भगवान शिव बैल के रूप में प्रकट हुए। इस बैल का नाम था ‘कोडारम’ था। बैल में असुरों का नाश करने की शक्ति थी। बैल के खुरों और सींग ने उनका का नाश किया, जिन्हे प्रभु ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया था। इसी कोडारम नाम से केदारनाथ नाम पड़ा।