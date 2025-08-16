Janmashtami On 17 August : क्या 17 अगस्त को भी मनेगा कृष्ण जन्माष्टमी? दूर कर लें कंफ्यूजन

Krishna Janmashtami 2025: हर साल की तरह इस बार भी जन्माष्टमी की सही तारीख को लेकर भक्तों में असमंजस की स्थिति है। पंचांग की गणना और तिथियों के मेल को देखते हुए लोग यह जानना चाहते हैं कि भगवान श्रीकृष्ण का जन्मोत्सव 16 अगस्त को मनाया जाएगा या 17 अगस्त को। खासकर मथुरा और वृंदावन में, जहां यह पर्व सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं क्या है सही तिथि।