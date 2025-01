माघ में सिर्फ इन 5 काम से मिल जाता है संसार का सुख और मृत्यु के बाद मोक्ष, जानें क्या करें

Magh Mahine Me Kya Karna Chahiye: हिंदी कैलेंडर का 11वीं महीना धार्मिक कार्यों के लिहाज से बहुत खास है। इस महीने में सिर्फ इन पांच काम को कर लेने से व्यक्ति को सांसारिक सुख तो मिलता ही है, मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाता है। आइये जानते हैं माघ में क्या करें (5 Work in Magh) ..

नई दिल्ली•Jan 13, 2025 / 06:40 pm• Pravin Pandey

What To Do In Magh: माघ का महीना धार्मिक कार्यों के लिए खास है। माघ की कहानी से हमें इसका महत्व पता चल जाता है। फिलहाल ज्योतिषी डॉ. अनीष व्यास से आइये जानते हैं उन 5 काम के बारे में जो व्यक्ति को सांसारिक सुख तो दिलाते हैं मृत्यु के बाद मोक्ष प्रदान करते हैं …