Magh Mas Ke Upay: माघ में राशि अनुसार करें ये धार्मिक काम, ग्रह दोष हो सकते हैं दूर, जानें क्यों पड़ा ये नाम

Which Month Is Magh In Hindu calendar: नीतिका शर्मा के अनुसार माघ महीने की पूर्णिमा पर चंद्रमा मघा नक्षत्र में होता है। इसलिए इस महीने का नाम माघ पड़ गया। वैसे तो हिंदू कैलेंडर में सभी महीनों का महत्व है, लेकिन माघ मास बहुत खास है। मान्यता है कि इस महीने में तीर्थ और पवित्र नदियों में स्नान से हर तरह के पाप कट हो जाते हैं और स्वर्ग मिलता है।



ज्योतिषाचार्या नीतिका शर्मा ने बताया कि इस महीने में मौनी अमावस्या, गुप्त नवरात्रि और वसंत पचंमी जैसे पर्व मनाए जाएंगे। इस महीने तीर्थ स्नान की यात्रा और दान के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने की भी परंपरा है। पद्म पुराण के मुताबिक माघ मास में किए गए दान का अक्षय फल मिलता है यानी इसका पुण्य कभी खत्म नहीं होता। साथ ही बताया गया है कि इस महीने तीर्थ स्नान से मोक्ष मिलता है। इसलिए ये महीना अधिक महत्वपूर्ण माना गया है।



राजस्थान में माघ मास के दौरान पुष्कर के साथ गलताजी में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान करते हैं और जरूरतमंद लोगों को दान देते हैं। तीर्थराज पुष्कर में काफी संख्या में राजस्थान के श्रद्धालु माघ मास में स्नान करने आते हैं।



मेष राशि पानी में लाल फूल डालकर स्नान करना चाहिए। लाल मसूर दान करें। वृषभ राशि पानी में दूध डालकर स्नान करें। शिव जी को खीर का भोग लगाएं। मिथुन राशि पानी में थोड़ा सा गन्ने का रस मिलाकर स्नान करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को हरे मूंग का दान करना चाहिए।

कर्क राशि जल में थोड़ा सा गाय का दूध मिलाकर स्नान करना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को आटे का दान करें। सिंह राशि पानी में थोड़ा सा केसर मिलाएं और स्नान करें। तांबे के लोटे का और अनाज का दान करें।

कन्या राशि पानी में शहद मिलाकर स्नान करना चाहिए। किसी मंदिर में हरे मूंग का दान करें। तुला राशि पानी में दूध मिलाकर स्नान करें। खीर का दान करें। वृश्चिक राशि पानी में थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर स्नान करना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं।