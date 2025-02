महाकुंभ के अंतिम रस्म की कहानी, जिसको निभाने के बाद साधु-संत होते हैं विदा

Akharas bid farewell to Kumbh after the ritual of Kadhi Pakora : महाकुंभ 2025 अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चला है। बसंत पंचमी के पावन स्नान के बाद अखाड़ों ने प्रयागराज से विदाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परंपरा के अनुसार, विदाई से पहले कढ़ी-पकौड़ी भोज का आयोजन किया गया जिसके बाद संतों और नागा सन्यासियों का प्रस्थान प्रारंभ हो गया।