छठ को लेकर सज गए बाजार, दउरा व सूप पर महंगा

दीपावली खत्म होते ही छठ महापर्व की दस्तक सुनाई देने लगी है। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर आईटी सिटी बेंगलूरु में छठ से जुड़े सामानों का बाजार पूरी तरह सज गया है। बाजारों में बांस के बने दउरा, डलिया ,सूप व मिट्टी के हाथी (कोशी) सज चुके हैं। हालांकि, पिछले साल की अपेक्षा इन सामानों पर इस बार महंगाई की मार पड़ी है। हर सामान 20- 50 रुपए तक महंगे बिक रहे हैं। इसके साथ ही पीतल के छोटे से बड़े सूप की मांग भी अधिक है। वहीं, शॉपिंग साइटस से भी डिजाइनर पीतल के सूप व बांस के दउरा , डलिया खरीदने का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। लोग घर बैठे ऑर्डर देकर मंगवा रहे हैं। इन सूपों पर सूर्य भगवान की तस्वीर बनाई गई है और जय छठी मइया लिखा गया है। दुकानदारों के अनुसार इस बार पीतल के बड़े सूप का स्टॉक कम रहने के कारण छोटे सूप की बिक्री अधिक की जा रही है।यशवंतपुर के बर्तन दुकान के मालिक मनीष कुमार ने बताया कि इस बार बड़े सूप का स्टॉक नहीं आने से छोटे सूप मंगवाए गएं हैं। जो हल्के से वजनदार तक में उपलब्ध है। जिसकी कीमत लगभग 850 - 900 रुपए तक है। दुकानदार विकास जैन ने बताया कि मांग के अनुरूप लोगों को सूप उपलब्ध कराया जा रहा है। यशवंतपुर के दउरा व पूजन समाग्री विक्रेता सुरेश कुमार व मत्तिकेरे के दुकानदार मनोज ने बताया कि मैसूरु, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु आदि दूसरे राज्यों से बांस के दउरा, सूप और डलिया मंगवाया गया है। पिछले साल की अपेक्षा इस बार बांस के बने दउरा, सूप, डलिया आदि महंगे आने के कारण उसी के अनुरूप बेचे जा रहे हैं। कोशी भरने के लिए हाथी पांच सौ रुपए जोड़ा और कोशी का अन्य सामग्री 150-300 रुपए तक मिल रहे हैं। वहीं दीया 10 रुपए से 60 रुपए दर्जन तक उपलब्ध है।