Nirjala Ekadashi: किसी रिलेटिव की मौत पर संकल्प कर देना चाहिए इस एकादशी का फल, जानें क्या होगा लाभ

Nirjala Ekadashi Niyam : एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। यह तीन दिवसीय व्रत मोक्षदायिनी है, शास्त्रों में एकादशी की महिमा का खूब बखान किया गया है। मान्यता है कि एकादशी के दिन किसी संबंधी की मौत पर उसका फल उस व्यक्ति को संकल्प कर देना चाहिए। आइये जानते हैं इसका क्या लाभ होगा, एकादशी व्रत में क्या करें और क्या न करें (what not to do on nirjala ekadashi) ।