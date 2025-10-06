Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर अपनी राशि अनुसार पत्नी को दें खास उपहार, दूर होंगे हर मनमुटाव

Karwa Chauth Gift for Wife: करवा चौथ का व्रत केवल उपवास और पूजा का त्योहार नहीं, बल्कि यह पति-पत्नी के रिश्ते में प्रेम, विश्वास और एक-दूसरे के प्रति समर्पण को और मजबूत करने का अवसर भी है। इस दिन पत्नी पूरे दिन निर्जला उपवास रखकर पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती है। वहीं पति भी अपनी पत्नी के लिए उपहार देकर उनके इस प्रेम और श्रद्धा का सम्मान करता है। लेकिन अक्सर पुरुषों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर अपनी पत्नी को ऐसा कौन-सा गिफ्ट दिया जाए जिससे न सिर्फ उन्हें खुशी मिले बल्कि दांपत्य जीवन में भी शुभता और मिठास बनी रहे।