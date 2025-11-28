Panchak Mrityu Dosh : धर्मेंद्र की मृत्यु के समय चल रहा था ‘मृत्यु पंचक’, जानें- क्या होता है यह अशुभ काल और क्यों परिवार को है डर?

Dharmendra Died DuringPanchak Mrityu Dosh : बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र की मृत्यु के बाद पंडित जी ने बड़ खुलासा किया। उन्होंने बताया कि जिस दौरान धर्मेंद्र ने अपनी अंतिम सांसे ली उस समय मृत्यु पंचक दोष चल रहा था। शास्त्रों में पंचक काल में मृत्यु होना शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी मान्यता कि जिन लोगों की पंचक के समय में मौत होती है तो वो और पांच लोगों की मौत का कारण बनते हैं परिवार के लिए बहुत कष्टदायी होते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार पंचक काल में मृत्यु होने से आत्मा को स्वर्गलोक की सीधी प्राप्ति नहीं होती है। पंचक पांच नक्षत्रों के मेल से बनता है। हर महीने में पांच दिन के लिए पंचक लगता है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आइए जाने क्या होता है मृत्यु पंचक।