Pankaj Dheer Death: महाभारत के कर्ण ‘पंकज धीर’ की इस दुर्लभ मंदिर में होती है पूजा, 8 फुट ऊंची प्रतिमा की होती है अराधना

Pankaj Dheer Rare Temple: बीआर चोपड़ा की महाभारत अब तक के सबसे लोकप्रिय टीवी शोज में से एक है। महाभारत के हर किरदार को दर्शकों का अपार प्यार मिला है। ऐसे ही एक किरदार पंकज धीर, जो कैंसर से जंग हार गए और 68 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके साथ प्रशंसकों का हमेशा एक अलग और खास जुड़ाव रहा है। बीआर चोपड़ा की महाभारत में, पंकज धीर ने कुंती के पुत्र और पांडवों के सबसे बड़े भाई कर्ण की भूमिका निभाई थी। दिवंगत अभिनेता अपने वीर योद्धा के किरदार के लिए इतने लोकप्रिय हुए कि आज कर्ण के दो दुर्लभ मंदिरों में उनकी भी पूजा होती है।