Pankaj Dheer Death: महाभारत के कर्ण ‘पंकज धीर’ की इस दुर्लभ मंदिर में होती है पूजा, 8 फुट ऊंची प्रतिमा की होती है अराधना

Pankaj Dheer Rare Temple (Image Source: Patrika.com)
Pankaj Dheer Rare Temple: बीआर चोपड़ा की महाभारत अब तक के सबसे लोकप्रिय टीवी शोज में से एक है। महाभारत के हर किरदार को दर्शकों का अपार प्यार मिला है। ऐसे ही एक किरदार पंकज धीर, जो कैंसर से जंग हार गए और 68 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके साथ प्रशंसकों का हमेशा एक अलग और खास जुड़ाव रहा है। बीआर चोपड़ा की महाभारत में, पंकज धीर ने कुंती के पुत्र और पांडवों के सबसे बड़े भाई कर्ण की भूमिका निभाई थी। दिवंगत अभिनेता अपने वीर योद्धा के किरदार के लिए इतने लोकप्रिय हुए कि आज कर्ण के दो दुर्लभ मंदिरों में उनकी भी पूजा होती है।
करनाल और बस्तर में कर्ण मंदिर बने हैं। दिलचस्प बात यह है कि इन मंदिरों में कर्ण की प्रतिमा को पंकज धीर की शक्ल दी गई है। पंकज ने एक पुराने साक्षतकार में बताया था कि, 'मैं इन दोनों मंदिरों में जा चुका हूं। वहां आठ फीट लंबी प्रतिमा बनी हुई है। मैं लोगों का तह-ए-दिल से आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है। जब भी मैं वहां जाता हूं, लोग खूब प्यार देते हैं।'
पंकज धीर ने एक बार कहा था कि बीआर चोपड़ा की महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाने के बाद, उन्हें दूसरे शोज में भी यही भूमिका निभाने के कई प्रस्ताव मिले, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बात पैसों की नहीं है, क्योंकि वे इसे वैसे भी कमा सकते थे, बल्कि बात उस प्यार और विश्वास की है जो लोग महाभारत के इस कर्ण को देते हैं। अगर वे कहीं और कर्ण की भूमिका निभाते, तो यह दर्शकों की भावनाओं के साथ अन्याय होता।
बड़ी खबरेंView All
धर्म-कर्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग