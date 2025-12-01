Paush Mass Niyam 2025: पौष मास में क्या करें क्या नहीं, यहां जानिए इसके नियम

Paush Mass Niyam 2025: इस साल पौष मास की शुरुआत शुक्रवार, 5 दिसंबर 2025 से होने वाली है, वहीं इस मास का समापन जनवरी 2026 को होगा। पौष मास में सूर्यदेव धनु राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इस महीने सूर्य देव की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मास में जप, तप, उपवास करने से साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। पौष के मास में पूजा पाठ और दान पुण्य करने को भी बहुत ही शुभ माना गया है। इस मास में बहुत ही अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए इस महीने में गर्म कपड़े का दान जरूर करना चाहिए। शास्त्र में इस महीने के कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन पौष के महीने में करने से घर में बरकत आती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि पौष के मास में किन नियमों का पालन करना चाहिए।