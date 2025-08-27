Pitru Dosh Effects: बीमार पड़ना, क्लेश… हैं पितृ दोष के लक्षण, पितृपक्ष में इन उपायों से करें नाराज पितरों को खुश

Pitru Dosh Effects: हिंदू धर्म में पितरों का विशेष महत्व माना गया है। ऐसा विश्वास है कि यदि पितर प्रसन्न हों तो जीवन में सुख-समृद्धि, सफलता और शांति बनी रहती है। वहीं, जब पितर नाराज हो जाते हैं या उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती, तो व्यक्ति को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसे ही पितृ दोष कहा जाता है। आइए जानते हैं इसके लक्षण और मुक्ति के उपाय।