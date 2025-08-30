Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

धर्म-कर्म

Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष 6 या 7 सितंबर से शुरू, ज्योतिष से जानिए सही तारीख

Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष की डेट को लेकर लोगों में काफी कन्फ्यूजन है। तो आइए जानते हैं जानें पितृ पक्ष का सही डेट, श्राद्ध के नियम, तर्पण की विधि और पितृ दोष मुक्ति का महत्व।

भारत

Dimple Yadav

Aug 30, 2025

Pitru Paksha 2025
Pitru Paksha 2025 (photo- chatgtp)

Pitru Paksha 2025: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष का बेहद खास महत्व बताया गया है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहते है। इस समय लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए विशेष पूजा पाठ करते हैं। मान्यता के अनुसार इन दिनों पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर अपने परिवार से मिलने आती हैं और उन्हें आशीर्वाद भी देती हैं। इसलिए इन दिनों श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म इस काल में करना बेहद शुभ माना जाता है। इस साल इसकी तारीख को लेकर लोगों के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन है। तो आइए जानते हैं कब से हो रही है पितृ पक्ष की शुरूआत।

पितृ पक्ष 2025 कब से शुरू होगा? (Pitru Paksha Date And Time)

पंचांग की मानें तो इस साल भाद्रपद महीने की पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर 2025 की रात 1:41 बजे से शुरू होगी और उसी दिन रात 11:38 बजे समाप्त हो जाएगी। ऐसे में इस वर्ष पितृ पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 से होगी और इसका समापन 21 सितंबर 2025 को होगा। कुल 15 दिनों तक चलने वाला यह समय पितरों को याद कर उनके लिए श्रद्धा और भक्ति अर्पित करने का अवसर प्रदान करता है।

ये भी पढ़ें

Pitru Dosh Effects: बीमार पड़ना, क्लेश… हैं पितृ दोष के लक्षण, पितृपक्ष में इन उपायों से करें नाराज पितरों को खुश
धर्म-कर्म
Pitru Dosh Effects

पितृ पक्ष का महत्व (Pitru Paksha 2025 Significance)

धार्मिक मान्यता है कि पितृ पक्ष में किए गए श्राद्ध से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इस दौरान किए गए दान-पुण्य और तर्पण से परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और जीवन के कष्ट भी कम होते हैं। ज्योतिष में भी पितृ पक्ष का खास महत्व है। कहा जाता है कि इस समय विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण करने से कुंडली के पितृ दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है।

श्राद्ध के नियम (Pitru Paksha 2025 Shradh Niyam)

पितृ पक्ष में श्राद्ध और तर्पण करते समय कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इन दिनों सुबह स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल डालकर तर्पण करें। श्राद्ध के दिन किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना शुभ माना जाता है। भोजन में खीर, पूड़ी और अन्य सात्विक व्यंजन शामिल करना चाहिए। श्राद्ध के बाद गरीब और जरूरतमंदों को दान अवश्य दें। इन 15 दिनों तक घर में सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन पूरी तरह वर्जित है। इस दौरान घर और मन दोनों को पवित्र रखना आवश्यक है। पितृ पक्ष केवल एक धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति आभार प्रकट करने और परिवार की समृद्धि के लिए की जाने वाली एक महत्वपूर्ण साधना है।

ये भी पढ़ें

Pitru Paksha 2025: इस बार पितृ पक्ष की शुरुआत के दिन लगेगा चंद्र ग्रहण, जानिए इसका महत्व
धर्म-कर्म
Pitru Paksha 2025

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

religion

Published on:

30 Aug 2025 05:52 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / Pitru Paksha 2025: पितृपक्ष 6 या 7 सितंबर से शुरू, ज्योतिष से जानिए सही तारीख

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.